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"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
31 марта 2020, 04:35 • 41 • В мире
Сенатор США Крис Мёрфи написал в Twitter, что "Мичиган - это новая Украина". По мнению журналиста Артура Гаспаряна, он "нашёл самые точные слова", чтобы описать весь масштаб бедствия.
Младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мёрфи неожиданным образом прокомментировал тяжелейшую ситуацию в Мичигане на фоне коронавирусной инфекции:
Похоже, в попытке передать весь масштаб трагедии в американском штате Мёрфи не смог найти лучшего примера в качестве иллюстрации, чем Украина.
Журналист Артур Гаспарян посчитал это сравнение крайне удачным, о чём написал в Telegram.
Некоторые пользователи, однако, усомнились, что твит настоящий. Нашлись также и такие, кто счёл слова Мёрфи за комплимент в адрес Киева. Другие, впрочем, быстро развеяли эти домыслы.
Буквально накануне глава Мичигана Гретхен Уитмор призналась, что штат "окажется в бедственном положении через несколько дней", передавало издание The Hill. Она заметила, что количество заболевших COVID-19 там, как и во всех Соединённых Штатах, "увеличивается в геометрической прогрессии".
Всего в Мичигане произошло 4650 эпизодов заражения, 111 из них - с летальным исходом.
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