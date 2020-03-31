"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия

Младший сенатор США от штата Коннектикут Крис Мёрфи неожиданным образом прокомментировал тяжелейшую ситуацию в Мичигане на фоне коронавирусной инфекции:

Мичиган - это новая Украина, - написал он на своей странице в Twitter.

Похоже, в попытке передать весь масштаб трагедии в американском штате Мёрфи не смог найти лучшего примера в качестве иллюстрации, чем Украина.

Журналист Артур Гаспарян посчитал это сравнение крайне удачным, о чём написал в Telegram.

Штат Мичиган, похоже, всё. Сенатор нашёл самые точные слова, - подчеркнул он.

Некоторые пользователи, однако, усомнились, что твит настоящий. Нашлись также и такие, кто счёл слова Мёрфи за комплимент в адрес Киева. Другие, впрочем, быстро развеяли эти домыслы.

Нет, это не фейк. И вовсе не комплимент, - написал Telegram-канал "Голос Мордора".

Буквально накануне глава Мичигана Гретхен Уитмор призналась, что штат "окажется в бедственном положении через несколько дней", передавало издание The Hill. Она заметила, что количество заболевших COVID-19 там, как и во всех Соединённых Штатах, "увеличивается в геометрической прогрессии".

Всего в Мичигане произошло 4650 эпизодов заражения, 111 из них - с летальным исходом.