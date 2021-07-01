"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией

Президента Украины Владимира Зеленского поставили в тупик одной фотографией. Главе государства напомнили про его собственную семью: "Ми з тобою не один народ".

В Сети отреагировали на заявление Зеленского о том, что русские и украинцы - это якобы разные народы. По его словам, у них общая история, общая победа над фашизмом, родственные связи, но в то же время это "не один народ". В противном случае, рассуждает Зеленский, в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался жёлто-голубой флаг.

Интернет-пользователи в ответ выложили фотографию, на которой Зеленский изображён рядом с могилой своего деда, воевавшего с фашистами в составе Красной армии во время Великой Отечественной войны. И подписали снимок: "Діду, ми з тобою не один народ" ("Дед, мы с тобой не один народ").

Скриншот:Telegram/Голос Мордора

Это уже не первый случай, когда в Сети вспоминают о деде Зеленского. Фотографии предка президента Украины всплывали в соцсетях, когда Зеленский обвинил Советский Союз в разжигании Второй мировой войны и когда украинские власти сделали лозунг украинских националистов-коллаборантов официальным приветствием.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что русские и украинцы - это единый народ, который сегодня пытаются разделить Запад и прозападные украинские политики. Первым в Киеве на слова хозяина Кремля отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он ответил, что русские и украинцы - это разные народы, которые могли бы жить мирно, "если бы не Россия".