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"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией

01 июля 2021, 17:40  •  626 • Политика
Президента Украины Владимира Зеленского поставили в тупик одной фотографией. Главе государства напомнили про его собственную семью: "Ми з тобою не один народ".
В Сети отреагировали на заявление Зеленского о том, что русские и украинцы - это якобы разные народы. По его словам, у них общая история, общая победа над фашизмом, родственные связи, но в то же время это "не один народ". В противном случае, рассуждает Зеленский, в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развевался жёлто-голубой флаг.
Интернет-пользователи в ответ выложили фотографию, на которой Зеленский изображён рядом с могилой своего деда, воевавшего с фашистами в составе Красной армии во время Великой Отечественной войны. И подписали снимок: "Діду, ми з тобою не один народ" ("Дед, мы с тобой не один народ").
Скриншот:Telegram/Голос Мордора
Это уже не первый случай, когда в Сети вспоминают о деде Зеленского. Фотографии предка президента Украины всплывали в соцсетях, когда Зеленский обвинил Советский Союз в разжигании Второй мировой войны и когда украинские власти сделали лозунг украинских националистов-коллаборантов официальным приветствием.
Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что русские и украинцы - это единый народ, который сегодня пытаются разделить Запад и прозападные украинские политики. Первым в Киеве на слова хозяина Кремля отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он ответил, что русские и украинцы - это разные народы, которые могли бы жить мирно, "если бы не Россия".

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