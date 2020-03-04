"Мгновенная карма!" Боевики в Идлибе пытались убить всех. И поплатились

План у боевиков был простой: они надеялись сорвать продвижение сирийских правительственных войск в западных районах Серакиба, а после обвинить войска Башара Асада в использовании химического оружия. В результате ночью 2 марта террористы, численностью около 15 человек, попытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными химическими веществами.

Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков обращения с отравляющими химвеществами террористы нарушили герметичность одной из ёмкостей, допустив утечку веществ.

В результате боевики отравились сами. Химическое отравление они получили, а план не реализовали. Как подчеркнули в российском Центре, подрыв боеприпасов осуществить так и не удалось, пишет РИА ФАН.

"Мгновенная карма" для провокаторов?

В сообществе военкоров Astra Militarum уже прокомментировали инцидент. "Мгновенная карма!" - подчеркнули авторы канала.

Добавим, накануне в беседе с Царьградом военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец выразил уверенность, что боевики предпримут какие-то действия для организации провокаций накануне встречи президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Эрдоган будет проламывать турецкую линию, - подчеркнул Баранец. - Он будет проламывать дорогу на Дамаск, чтобы на танке с цветами въехать и чтобы над этим танком болтался Башар Асад. Вот чего добивается товарищ Эрдоган. Если не этого, то хотя бы половину Сирии захапать и присоединить к Турции. Причём захватить те районы, где на километр слой нефти прячется в сирийской земле. Это тоже одна из задач Эрдогана. Захватить земли, которые когда-то там принадлежали и по договору отошли Сирии, но у него очень много задач. Он же ведёт себя, как шарлатан и как бандит. Скажите, какого хрена он обращается к НАТО за помощью?

Баранец пояснил, что в НАТО логичней было бы обратиться, "когда бы войска Эрдогана били, когда бы они отступали, когда бы громили". И только в том случае, если это было санкционировано НАТО. А тут президент Турции сам бьёт сирийскую армию и сам же жалуется.

"Война мускулов" перед встречей с Путиным

5 марта в Кремле пройдёт встреча президента Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Переговоры будут проходить на фоне обострения ситуации в Идлибе. А накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции.

В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.

В эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько обсудил с журналистом Виктором Литовкиным эту тему. Военный эксперт считает, что ситуация в Сирии - это и война мускулов, и война амбиций. И перед 5 марта и Сирия, и Турция постараются укрепить свои позиции, то есть захватить большие территории и получить ударные переговорные позиции.

"До 5-го числа, я думаю, что будут всякие провокации, будут атаки, будут беспилотники. Много чего может случиться. Я не хочу быть Кассандрой, чтобы не выглядеть пессимистом, но я думаю, что остановить стрельбу пока не удастся, до 5-го числа", - пояснил свою позицию эксперт.

При этом Литовкин отметил, что "обещать - не значит жениться", поэтому, какие бы ни были заявлены амбиции у турок, российская армия сможет им помешать в Сирии.

"Конечно, ситуация опасна и для российских военных. И мы в этом случае вынуждены будем отвечать Турции. Я не исключаю того, что могут быть какие-то жертвы. И это будет очень плохо для Турции. Обратите внимание, Эрдоган прилетает в Москву - это не Путин летит в Анкару", - заметил Литовкин, добавив, что турецкий лидер понимает, что рискует очень многим.

"Эрдоган пожинает то, что посеял"

Такие лидеры, как Эрдоган, всегда уверены в том, что отлично знают, как именно надо действовать в той или иной ситуации. Однако именно это высокомерие, эта нетерпимость к любой критике и поставили сегодня Турцию "на грань катастрофы в Сирии", уверен Саймон Тисдолл, обозреватель The Guardian.

Спустя девять лет военной интервенции и громких угроз со стороны турецкого лидера ситуация для него складывается очень скверно: фактически Эрдоган оказался в изоляции, поссорившись со всеми остальными сторонами, втянутыми в сирийский конфликт.

В начале февраля Эрдоган отправил в сирийскую провинцию Идлиб семь тысяч своих военнослужащих. Предполагалось, что они укрепят существующие военные опорные пункты. Вместо этого турецкая армия ввязалась в прямую войну с официальным Дамаском, атаковав аэропорты и посты, которые располагаются далеко от обозначенной "линии фронта". При этом целями для своих ударов Анкара выбирает всё, что имеет отношение к официальным властям Сирии.

То, что происходит в настоящее время, - это настоящая конфронтация между двумя государствами - Сирией и Турцией, причём обе стороны отлично вооружены, отмечает обозреватель The Guardian. И это может втянуть Турцию ещё глубже - в военный конфликт с Россией, главным союзником Башара Асада.

На фоне того, что происходит после очередного обострения в Идлибе, после гибели десятков турецких солдат, после турецких атак по российским ВКС и развития событий по восходящей, можно предположить, что президент России хотел "преподнести Турции суровый урок". И это у него получилось.

"Теперь Эрдоган возлагает большие надежды на личную встречу с российским лидером в стремлении предотвратить новые, более опасные столкновения, в которых Турция не сможет одержать победу. Эрдоган поедет в Москву в четверг, 5 февраля, в надежде на перемирие", - пишет автор.

В то же время ни НАТО, ни США не собираются оказывать поддержку турецкому лидеру, неоднократно их критиковавшему. Так что теперь Эрдоган "пожинает то, что посеял", констатирует The Guardian.