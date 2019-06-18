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"Международный бомж" Саакашвили говорит то, что уже было много раз сказано – эксперт
18 июня 2019, 00:39 • 17 • В мире
Михаил Саакашвили не оставляет надежды на то, что ему все-таки удастся сделать политическую карьеру на Украине, и продолжает выступать с якобы "реформистскими идеями". Однако его очередное предложения перенести украинскую администрацию из центра Киева и "начать с чистого листа" озвучивались неоднократно и до него. "Международный бомж" просто пытается быть полезным", - считает экс-советник Кравчука и Кучмы Олег Соскин.
Недавно вернувшийся на Украину из изгнания Михаил Саакашвили торопится влиться в украинскую политическую жизнь. Серьезных предложений о том, как сделать жить в стране лучше, от него пока не поступало, но прозвучала другая "реформистская идея" - перенести административный центр подальше от Киева.
"Мы перенесли парламент в Кутаиси. И я хочу, чтобы на Украине тоже так сделали, чтобы административный центр вынести за пределы Киева в новый дом, с чистого листа начать", - сказал Саакашвили.
По мнению бывшего советника экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучмы, Саакашвили просто повторил ту мысль, которая озвучивалась до него неоднократно. О том, что украинская администрация должна переехать из здания, в котором когда-то располагался ЦК Компании Украины, говорят не первый год.
По его словам, "хорошо закончить" не удалось ни одному из президентов, которые пытались обустроиться в этом здании. К примеру, Леонид Кравчук свои полномочия сложил досрочно, Леонида Кучму президентство "чуть до тюрьмы не довело", Виктор Ющенко заболел так, что едва не умер, а Виктору Януковичу пришлось и вовсе бежать из страны.
Чем закончится политическая карьера Петра Порошенко, пока неизвестно, но уголовные дела против него уже завели. Не исключено, что в этом "партийном" здании что-нибудь произойдет и с новым президентом, Владимиром Зеленским, который, к слову, сразу засобирался переезжать, но что-то его пока держит на Банковой.
Таким образом, подвел итог эксперт, в предложении Саакашвили нет ничего нового, чего до него бы не говорили, причем много раз, а банальные вещи и даже откровенные глупости экс-президент Грузии высказывает только для того, чтобы его заметили.
Новый президент Украины решил вернуть в Киев одиозного политика из меркантильных соображений – как еще один "полезный громоотвод". Сам же Саакашвили никакого веса в обществе давно не имеет, авторитета у него никакого нет, все его слова – это "ретрансляция" того, что уже до него говорили другие политики, заключил эксперт.
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