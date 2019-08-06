"Международный бандитизм": Косачев эмоционально оценил блокировку Трампом активов Венесуэлы

По словам сенатора, подобные действия без санкции Совета Безопасности ООН выглядят не иначе, как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Так же выглядит и "откровенное вмешательство" во внутренние дела суверенного государства Венесуэла, так как блокировка официальных активов является актом противодействия официальным властям страны, отметил политик.

Таким образом, США оказывают непосредственную поддержку оппозиции, подчеркнул Косачев в разговоре с РИА Новости.

Напомним, ранее президент США Трамп подписал указ, которым блокируются активы властей Венесуэлы, находящиеся в юрисдикции США. В список блокировки попали Центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.