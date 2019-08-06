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"Международный бандитизм": Косачев эмоционально оценил блокировку Трампом активов Венесуэлы

06 августа 2019, 14:09  •  105 • Политика
Глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что указ президента США Дональда Трампа по блокировке финансовых активов властей Венесуэлы является "международным бандитизмом".
По словам сенатора, подобные действия без санкции Совета Безопасности ООН выглядят не иначе, как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах. Так же выглядит и "откровенное вмешательство" во внутренние дела суверенного государства Венесуэла, так как блокировка официальных активов является актом противодействия официальным властям страны, отметил политик.
Таким образом, США оказывают непосредственную поддержку оппозиции, подчеркнул Косачев в разговоре с РИА Новости.
Напомним, ранее президент США Трамп подписал указ, которым блокируются активы властей Венесуэлы, находящиеся в юрисдикции США. В список блокировки попали Центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

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