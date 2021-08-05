"Международные воры в законе": США, Эстония и Албания выдвинули ультиматум Москве, Сухуму и Цхинвалу

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. И вывести из этих закавказских республик русские войска. "Международные воры в законе", - так оценил заявление авторов ультиматума эксперт Царьграда.

США, Великобритания, Франция и примкнувшие к ним Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания выдвинули очередную ноту Государству Российскому. С "сожалением" о том, что "территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Российской Федерацией" и осуждением "незаконного военного присутствия России и осуществления контроля над Абхазией и Цхинвальским регионом / Южной Осетией, неотъемлемыми частями Грузии, а также её шагов по аннексии этих грузинских регионов". Призыв западной "семёрки" к России скорее напоминает ультимативное требование:

"Незамедлительно вывести свои вооруженные силы и силы безопасности и отменить свое признание так называемой независимости территорий Грузии Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, и не препятствовать созданию механизма международной безопасности".

Эксперты Царьграда убеждены: на сегодняшний день именно Россия и только Россия является гарантом безопасности в регионе, который без русского присутствия в любой момент может полыхнуть вновь. Как отметил руководитель идеологического отдела Первого русского телеканала Царьград Михаил Тюренков:

Даже если закрыть глаза на то, что территория не только Абхазии и Южной Осетии, но и самой Грузии – это части исторической России, а исходить исключительно из политического реализма, русское присутствие жизненно необходимо не только бывшим автономиям Грузинской ССР, не только абхазскому и осетинскому народам, но и грузинам. Напомню, чем заканчивались военные авантюры грузинских режимов Гамсахурдии, Шеварднадзе и Саакашвили: утратой постсоветской Грузией ранее принадлежавших ей территорий. К слову, принадлежавших исключительно из-за советской национальной политики. И конечно, кровью, болью и слёзами простых грузин, абхазов, осетин и других народов региона.

Тюренков напомнил, что согласно переписи населения Российской Империи 1897 года, на территории нынешней Абхазии грузинское (в основном, мегрельское) население, как и сегодня, составляло менее четверти, а к 1989 году – почти половину. "Виной тому – переселенческая политика, начавшаяся в 1920-е годы и проводившаяся вопреки интересам коренного абхазского населения", - подчеркнул глава идеологического отдела "Первого русского". Отметив, что именно это породило проблему грузинских беженцев после кровопролитной войны 1992-93 годов, развязанной режимом Шеварднадзе при поддержке незаконных бандформирований вроде "Мхедриони" Джабы Иоселиани, "вора в законе" по кличке "Дюба":

Именно такими международными "ворами в законе" сейчас являются США и их подручные вроде Эстонии или Албании. Как говорится, чья бы корова мычала. Уж точно не эстонская, где русские составляют более четверти населения, но фактически лишены гражданских прав. И уж точно не албанская, особенно в свете происходящего в так называемой Республике Косово, где коренное сербское православное население подвергается самому настоящему геноциду. При этом США и большинство других западных стран всемерно поддержали отторжение этого исконно сербского края от Сербии.

По мнению Тюренкова, при нынешних грузинских властях Западу едва ли удастся спровоцировать Грузию на применение силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. "С 2012 года грузинские власти находятся под контролем крупного бизнесмена Бидзины Иванишвили, который пытается усидеть на двух геополитических стульях (хотя риторика правящей партии "Грузинская мечта", конечно же, русофобская и реваншистская). Однако то, что Россия контролирует бóльшую часть черноморского побережья бывшей Грузинской ССР и часть нефтепровода Баку-Супса, несомненно, очень нервирует Запад. Как и сам прецедент признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также наших военных баз на их территориях. Сегодня в Сухуме, Гале и Цхинвале, завтра в ЛДНР, послезавтра в Одессе и Кишинёве. И именно это и провоцирует "наших западных партнёров" на хамские ультиматумы вроде нынешнего закавказского", - завершил руководитель идеологического отдела Царьграда.