"Международные договоры повесили в сортир на гвоздик": Михеев о США у наших границ

Все эти договорённости не стоят бумаги, на которой написаны. Вот это стремление нашей дипломатии – а давайте не будем ни с кем ссориться, а давайте поназаключаем кучу договоров и таким образом всё будет спокойно – я, конечно, понимаю, это работа дипломатов, МИД и так далее. Собственно, они и должны этим заниматься. Но людям, которые мыслят в категориях реальной политики, нужно обратить на это внимание: все эти договорённости ничего не стоят. Они могут исчезнуть одномоментно.

Мы уже видели, как американцы – при Трампе, до Трампа – раз за разом выходили из международных договоров. А вот теперь, игнорируя совершенно этот Основополагающий акт Россия – НАТО, который можно в сортир на гвоздик повесить, если честно, и мнение министра обороны Германии, они заявляют, что они переместят, если захотят. Вот и всё. И Польша, один из членов НАТО, запросто это поддерживает.

Это нам всем урок с точки зрения иллюзий, которые сохраняются, мне кажется, у огромного количества людей, находящихся во власти, – что на Западе есть с кем договариваться и что надо договариваться.

Что касается возможных действий Америки и Трампа – это тоже привет всем тем, кто считает, что Трамп – пророссийский президент, что он лучше, чем кто-то. На самом деле – это очень недружественный акт. Трамп может всё что угодно говорить по поводу своих встреч с Путиным когда-то, а в реальности – всё то, что сделал Трамп за четыре года на российском направлении, абсолютно враждебно нам. Выход из ДРМСД, действия в Сирии, многое другое – всё это враждебно нам.

Врождённая болезнь польской элиты

То, что они играют на комплексах поляков, и то, что поляки, на мой взгляд, конченые идиоты – это аксиома. Мы сейчас много говорим о начале Второй мировой войны и о том, что с этим связано. Очень хорошо, что мы сейчас широко эти вещи обсуждаем. Потому что очень много исторических фактов, которые в советское время замалчивались из-за того, что Польша – братское социалистическое государство, сейчас повылезало. И все воочию увидели, как поляки разжигали на самом деле Вторую мировую войну, как они сделали очень много для того, чтобы Гитлер почувствовал себя безнаказанным, как они собирались участвовать в агрессии против Советского Союза. С поляками это случается раз за разом.

На пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой Дональд Трамп сообщил о переброске части размещённых в Германии войск США на территорию Польши. Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP /Med / Globallookpress

Мне кажется, это какая-то врождённая болезнь польской элиты – она не может успокоиться и смириться с фактом существования огромного российского государства на востоке. Ну не может – и всё. И поэтому раз за разом в веках она воспроизводит одну и ту же ситуацию: она провоцирует агрессию на восток, потом она становится жертвой разгорающихся конфликтов, а потом она плачет много десятилетий насчёт того, что бедный польский народ, бедная Польша пострадала.

Она и сейчас делает совершенно то же самое. Они самым активным образом поднимают градус напряжённости между Востоком и Западом, при этом находясь на этом рубеже. Зачем им американские войска, кого они пытаются напугать, на что им бронетанковая дивизия США – совершенно непонятно. На самом деле в ситуации нынешних вооружений эта бронетанковая дивизия ничего, кроме имиджевых вещей, решать не будет. И при этом поляки готовы даже бюджетные средства тратить на все эти вещи.

Польша не прочь захватить Белоруссию – если американцы помогут

Ну а если пройтись по более мелким каким-то фактам – привет Александру Григорьевичу Лукашенко. Известно, что есть группа людей, которые всё подбивают Лукашенко пойти на сближение с Западом. Не в его ли сторону делается такой жест? Трамп может вообще ничего не думать про Белоруссию и ничего не знать про Лукашенко, но поляки-то думают про Белоруссию и знают про Лукашенко. Интересно, что недавно Лукашенко объявил, что предотвращён сценарий цветной революции. Там, правда, много тумана, местами даже на нас намекают, но, тем не менее, интересно, что сразу за этим последовали разговоры американцев о том, что в Польшу может быть переброшена часть войск, которую Трамп собирается выводить из Германии.

Кстати, будет он выводить или нет – ещё не известно. Он всё из Сирии собирался выводить – до сих пор не вывел. Но, тем не менее, это привет нашему союзнику Александру Григорьевичу. И это к вопросу о том, что обиды бывают разные, а вот большая геополитика связана с большими рисками. И здесь не надо забывать, что Варшава при желании прибрала бы Белоруссию к рукам запросто. И если бы американцы ей в этом помогли, она была бы счастлива.

И не надо здесь никаких иллюзий питать по поводу того, что сейчас другие времена и сейчас это невозможно. Всё возможно. Вот, например, поляки откровенно радовались всему тому, что происходило на Украине. Они вообще взяли бы Украину под внешний контроль, но у них, что называется, не хватает хлебала на эти вещи, потому что Польша меньше Украины. А если бы могли – взяли бы под контроль. Просто там начали играть более серьёзные игроки. Но поляки и этому рады. Они с радостью взяли бы под контроль и Белоруссию, а если с американской помощью, это было бы вообще прекрасно.