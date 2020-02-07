"Международная роль малозаметна": Пушков объяснил, почему Великобритания готова снять часть санкций

В своём Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил готовность Великобритании снять часть санкций с России. Пушков считает, что это закономерный шаг: "больший урон" получал Лондон, а не Москва.

"Отмена Британией пошлин на отдельные российские товары не означает улучшения политических отношений с Россией. Чисто торговая история. Другое дело, что от плохих отношений урон несёт скорее Лондон, чья международная роль малозаметна, а не Москва - один из признанных лидеров мировой политики", - прокомментировал Алексей Пушков.

Сенатор уточнил, что с Россией имеют дело Франция, Германия, Италия, Турция и другие страны. И ни в одном важном региональном кризисе Великобритания "не играет существенной роли", убеждён Пушков.

Власти Британии заявили о намерении снять с России ряд санкций, которые ввёл против неё Европейский союз. Об этом говорится в документах, опубликованных на официальном сайте британского правительства. Экономические меры планируется отменить, когда в Британии завершится переходный период из ЕС. Ограничительные меры, о которых идёт речь, касаются алюминиевой фольги, бесшовных металлических и чугунных труб, трубных фитингов из стали или чугуна, а также мочевины и ферросилиция - кремниево-железного сплава. При этом санкции на импорт нитрата аммония, электротехнической стали, холоднокатаного плоского проката и горячего плоского проката останутся в силе.