"Между сладкой ложью и горькой правдой": Президент Сербии заявил о потере власти над Косово

О проблеме Косово, что называется, "без купюр" заговорил в Национальном собрании президент Сербии Александр Вучич. В своём тематическом докладе, как отмечает RTS, он заявил, что пришло время выбирать "между сладкой ложью и горькой правдой".

Президент указал на важность переговоров между Белградом и Приштиной, поскольку тема Косово и Метохии вновь вернулась за стол переговоров.

Надеется Вучич и на достижение компромисса в этом вопросе. Но отметил, что власть Сербии над Косово потеряна, указав на то, что Белград должен прекратить самообман и обман сербов.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", - цитирует РИА Новости Вучича.