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"Между Путиным и Трампом": Недовольного Зеленского поместили на обложку Time - фото

06 декабря 2019, 00:54  •  69 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский впервые попал на обложку Time. "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", - гласит подпись под фото.
Недовольное лицо президента Украины Владимира Зеленского украсило собой обложку американского еженедельного журнала Time. Соответствующее фото появилось на странице издания в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@TIME
Под фотографией хмурого Зеленского размещена надпись: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом". Речь идёт о статье за авторством некоего Саймона Шустера.
"Я не боюсь вопросов импичмента". Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме", - гласит анонс американского издания.
Стоит отметить, что Зеленский попал на обложку только международной версии Time. В версии журнала для США на обложке в очередной раз изображён американский президент Дональд Трамп. Последние 4 года он является постоянным героем обложек издания.
Напомним, что Украина угодила в самую гущу предвыборных разборок между демократами и республиканцами США. Первые обвиняют Трампа в давлении на украинского президента с целью выбить своего главного соперника на выборах 2020 года, а вторые обвиняют первых в участии в коррупционных схемах на Украине. Между тем, "Дни.ру" и вовсе пишут, что Зеленский пошёл на попятную перед встречей в "нормандском формате", в том числе, обещая особый статус Донбассу. С другой стороны, это и есть часть Минских соглашений, которые предстоит выполнить.

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