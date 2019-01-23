"Между первой и второй": Порошенко рассказал, как на его глазах вторгались спецназовцы "из России"

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что помнит, как в 2014 году на Луганщине спецназовцы-провокаторы вторгались на территории. "Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - заявил он в эфире канала "Украина". В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.

Президент Украины Петр Порошенко разоткровенничался с журналистами о боевых действиях в Донбассе. По его словам, он своими глазами видел провокаторов "из России".

"Я в апреле и мае был в Луганске, выступал за 200 метров от захваченного СБУ, уже в окружении россиян. Они пытались там и свет выключать, и всё… Моя машина была обстреляна", - заявил он.

Порошенко также добавил, что в то же время якобы российские военные устраивали на границах провокации.

"Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - сказал Порошенко.

В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.

Напомним, на пресс-конференции в прошлом году Порошенко рассказывал аналогичную историю. Тогда, говоря об обстреле машины, Порошенко сослался на слова своего помощника. Также он упоминал о "провокационных выступлениях" неизвестных, которые пересекали границу с российской стороны.