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"Между первой и второй": Порошенко рассказал, как на его глазах вторгались спецназовцы "из России"

23 января 2019, 18:54  •  220 • В мире
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что помнит, как в 2014 году на Луганщине спецназовцы-провокаторы вторгались на территории. "Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - заявил он в эфире канала "Украина". В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.
Президент Украины Петр Порошенко разоткровенничался с журналистами о боевых действиях в Донбассе. По его словам, он своими глазами видел провокаторов "из России".
"Я в апреле и мае был в Луганске, выступал за 200 метров от захваченного СБУ, уже в окружении россиян. Они пытались там и свет выключать, и всё… Моя машина была обстреляна", - заявил он.
Порошенко также добавил, что в то же время якобы российские военные устраивали на границах провокации.
"Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - сказал Порошенко.
В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.
Напомним, на пресс-конференции в прошлом году Порошенко рассказывал аналогичную историю. Тогда, говоря об обстреле машины, Порошенко сослался на слова своего помощника. Также он упоминал о "провокационных выступлениях" неизвестных, которые пересекали границу с российской стороны.

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