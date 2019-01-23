|
"Между первой и второй": Порошенко рассказал, как на его глазах вторгались спецназовцы "из России"
23 января 2019, 18:54 • 220 • В мире
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что помнит, как в 2014 году на Луганщине спецназовцы-провокаторы вторгались на территории. "Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - заявил он в эфире канала "Украина". В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.
Президент Украины Петр Порошенко разоткровенничался с журналистами о боевых действиях в Донбассе. По его словам, он своими глазами видел провокаторов "из России".
"Я в апреле и мае был в Луганске, выступал за 200 метров от захваченного СБУ, уже в окружении россиян. Они пытались там и свет выключать, и всё… Моя машина была обстреляна", - заявил он.
Порошенко также добавил, что в то же время якобы российские военные устраивали на границах провокации.
"Мы тогда называли их провокаторами, а сегодня мы понимаем, что это были военные-спецназовцы", - сказал Порошенко.
В соцсетях это откровение Порошенко процитировали и добавили: "Между первой и второй" – по всей видимости, намекая на пристрастие украинского лидера к горячительному.
Напомним, на пресс-конференции в прошлом году Порошенко рассказывал аналогичную историю. Тогда, говоря об обстреле машины, Порошенко сослался на слова своего помощника. Также он упоминал о "провокационных выступлениях" неизвестных, которые пересекали границу с российской стороны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
220
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2019, 02:09
|
21 января 2019, 19:39
|
18 января 2019, 19:09
|
18 января 2019, 02:39
|
21 января 2019, 08:24
|
17 января 2019, 16:54
|
17 января 2019, 00:39