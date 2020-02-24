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"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинения США в кибератаках на Грузию

24 февраля 2020, 02:24  •  71 • В мире
Российские дипломаты ответили на заявления США, которые обвинили нашу страну в кибератаках на Грузию. Якобы русские хакеры нарушили работу тысяч грузинских коммерческих и официальных сайтов. Дипломаты ответили, что "разочарованы, но не удивлены" таким заявлениям, а американские коллеги давно опустились до "методов бульварных журналистов".
Посольство России в США ответило на обвинения в кибератаках в Грузии. Напомним, в октябре прошлого года на ряд государственных и частных грузинских организаций была проведена "крупномасштабная" кибератака. Спустя четыре месяца официальный Тбилиси выступил с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления Генштаба России. По версии грузинского внешнеполитического ведомства, именно ГРУ подготовило и осуществило эту атаку.
В Тбилиси сообщили, что эту кибератаку "осуждают" и считают её "посягательством на суверенитет Грузии". Выступили по этому поводу с соответствующим заявлением и представители США, которые пообещали Грузии свою помощь. Отметим, что никаких сомнений в связи с обвинениями, озвученными Тбилиси, в Вашингтоне не выразили.
В посольстве России ответили, что это бездоказательные обвинения. Русские дипломаты заявили, что наша страна готова разговаривать об информационной безопасности и открыта к диалогу. Дипломаты считают, что в современном мире спекуляции становятся истиной в последней инстанции. В нашем посольстве отметили, что "разочарованы, но не удивлены".
"Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", - цитирует заявление РИА Новости.

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