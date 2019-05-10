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"Методички вместо Булгакова": Британские СМИ заподозрили Путина в смерти Доренко

10 мая 2019, 19:54  •  144 • Политика
Британские СМИ увидели в трагической смерти журналиста Сергея Доренко "руку Кремля". "Читают методички вместо Булгакова", - прокомментировала материал журналистка и блогер Юлия Витязева.
Британская газета Daily Mail заподозрила в смерти журналиста Сергея Доренко президента России Владимира Путина. Статья о гибели журналиста вышла с заголовком "Антипутинский журналист погибает в таинственной аварии на мотоцикле через несколько дней после критики российских властей".
"Ну не читали они Булгакова, который устами Воланда сообщил страшную "новость" о том, что человек не просто смертен, но и смертен внезапно", - прокомментировала статью британского издания журналистка и блогер Юлия Витязева.
Она добавила, что вместо российского классика британские журналисты регулярно перечитывают методички, согласно которым любая громкая смерть - это обязательно дело руки Кремля.
"Таки прорвало. Я ждал, когда местная либшиза подорвется, но зарубежная тоже, оказалось, не дремлет. Щас запихнут Доренко в список Литвиненко, нафиг он им просто умерший нужен", - добавил в комментариях Владимир Гролль.
"Лично Путин. Собственными руками. Он придет и за вами. Кинокомпания "Коламбиа пикчерз" представляет", - шутит пользователь Alexandr Lange.
Напомним, что журналист и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле. Согласно имеющимся данным, у журналиста в дороге случился сердечный приступ, который его и погубил.
Ну не читали они Булгакова, который устами Воланда сообщил страшную «новость» о том, что человек не просто смертен, но и смертен внезапно. Зато исправно читают методички, согласно которым любая громкая смерть - это обязательно дело руки Кремля... pic.twitter.com/JtSxlMJpjG
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 10 мая 2019 г.
Таки прорвало. Я ждал, когда местная либшиза подорвется, но зарубежная тоже, оказалось, не дремлет. Щаз запихнут Доренко в список Литвиненко, нифиг он им просто умерший нужен..
— Гролль Владимир (@GrollV) 10 мая 2019 г.
Лично Путин. Собственными руками. Он придет и за вами. Кинокомпания "Коламбиа пикчерз" представляет...
— Alexandr Lange (@alexandr_lange) 10 мая 2019 г.

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