"Методички вместо Булгакова": Британские СМИ заподозрили Путина в смерти Доренко

Британская газета Daily Mail заподозрила в смерти журналиста Сергея Доренко президента России Владимира Путина. Статья о гибели журналиста вышла с заголовком "Антипутинский журналист погибает в таинственной аварии на мотоцикле через несколько дней после критики российских властей".

"Ну не читали они Булгакова, который устами Воланда сообщил страшную "новость" о том, что человек не просто смертен, но и смертен внезапно", - прокомментировала статью британского издания журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она добавила, что вместо российского классика британские журналисты регулярно перечитывают методички, согласно которым любая громкая смерть - это обязательно дело руки Кремля.

"Таки прорвало. Я ждал, когда местная либшиза подорвется, но зарубежная тоже, оказалось, не дремлет. Щас запихнут Доренко в список Литвиненко, нафиг он им просто умерший нужен", - добавил в комментариях Владимир Гролль. "Лично Путин. Собственными руками. Он придет и за вами. Кинокомпания "Коламбиа пикчерз" представляет", - шутит пользователь Alexandr Lange.

Напомним, что журналист и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле. Согласно имеющимся данным, у журналиста в дороге случился сердечный приступ, который его и погубил.

Ну не читали они Булгакова, который устами Воланда сообщил страшную «новость» о том, что человек не просто смертен, но и смертен внезапно. Зато исправно читают методички, согласно которым любая громкая смерть - это обязательно дело руки Кремля... pic.twitter.com/JtSxlMJpjG — Юлия Витязева (@Vityzeva) 10 мая 2019 г.

Таки прорвало. Я ждал, когда местная либшиза подорвется, но зарубежная тоже, оказалось, не дремлет. Щаз запихнут Доренко в список Литвиненко, нифиг он им просто умерший нужен.. — Гролль Владимир (@GrollV) 10 мая 2019 г.