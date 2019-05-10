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"Методички вместо Булгакова": Британские СМИ заподозрили Путина в смерти Доренко
10 мая 2019, 19:54 • 144 • Политика
Британские СМИ увидели в трагической смерти журналиста Сергея Доренко "руку Кремля". "Читают методички вместо Булгакова", - прокомментировала материал журналистка и блогер Юлия Витязева.
Британская газета Daily Mail заподозрила в смерти журналиста Сергея Доренко президента России Владимира Путина. Статья о гибели журналиста вышла с заголовком "Антипутинский журналист погибает в таинственной аварии на мотоцикле через несколько дней после критики российских властей".
Она добавила, что вместо российского классика британские журналисты регулярно перечитывают методички, согласно которым любая громкая смерть - это обязательно дело руки Кремля.
Напомним, что журналист и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер 9 мая в Москве. Он попал в аварию на мотоцикле. Согласно имеющимся данным, у журналиста в дороге случился сердечный приступ, который его и погубил.
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