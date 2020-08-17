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"Методичке" уже 53 года": Соловьёв указал на сходство событий в Минске и в Вашингтоне

17 августа 2020, 00:35  •  68 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале опубликовал удивительно схожие снимки с событий в Минске и в Вашингтоне. Только последний был сделан более полувека назад. Журналист отметил, что "методичке" уже 53 года.
В своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал снимок из Минска, на котором девушки вручают цветы вооружённым спецназовцам.
Тут же журналист опубликовал снимок из Вашингтона, датированный 1967 годом. На фото запечатлено аналогичное событие - девушка протягивает цветок вооружённым военным.
"Методичке" уже 53 года", - коротко заметил Соловьёв.
Напомним, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и обсудил ситуацию в стране. Оба лидера сошлись во мнении, что в скором времени напряжённая ситуация в Минске будет урегулирована.
Западные страны тем временем усилили давление на Лукашенко. Евросоюз принял решение ввести санкции против официальных лиц страны, Литва и Эстония договорились не покупать электроэнергию со строящейся пока БелАЭС, а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы, допустив на них международных наблюдателей.

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