"Методичке" уже 53 года": Соловьёв указал на сходство событий в Минске и в Вашингтоне

В своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал снимок из Минска, на котором девушки вручают цветы вооружённым спецназовцам.

Тут же журналист опубликовал снимок из Вашингтона, датированный 1967 годом. На фото запечатлено аналогичное событие - девушка протягивает цветок вооружённым военным.

"Методичке" уже 53 года", - коротко заметил Соловьёв.

Напомним, в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и обсудил ситуацию в стране. Оба лидера сошлись во мнении, что в скором времени напряжённая ситуация в Минске будет урегулирована.

Западные страны тем временем усилили давление на Лукашенко. Евросоюз принял решение ввести санкции против официальных лиц страны, Литва и Эстония договорились не покупать электроэнергию со строящейся пока БелАЭС, а Польша и США призвали Минск провести повторные выборы, допустив на них международных наблюдателей.