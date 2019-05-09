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"Методичка вместо сердца": Эксперт о главе штаба Навального, выступившего против "Бессмертного полка"

09 мая 2019, 08:09  •  221 • Политика
Начальник штаба Навального в Петербурге Даниил Кен призвал педагогов не участвовать в акции "Бессмертный полк". Такие люди не считают себя русскими, а вместо сердца у них методичка, прокомментировал ситуацию глава Института Свободы Федор Бирюков.
Глава штаба Навального в Петербурге Даниил Кен назвал мероприятия по случаю Дня Победы "победобесием", и призвал педагогов не участвовать в акции "Бессмертный полк", потому что детям "незачем смотреть на фейковые пилотки и колорадские ленточки". Ситуацию для Царьграда прокомментировал директор Института Свободы Федор Бирюков.
По его словам, российские либералы очень страдают, живя в России, так считают себя не русскими людьми, а гражданами мира или "просвещёнными европейцами". В этой связи единственно приемлемый вариант российской истории для них - это негативный вариант.
"Что-то положительное, особенно такое великое, как Победа 1945 года, для них является, конечно, чудовищным, поскольку сам факт Победы опровергает их видение российской истории, российской действительности", - сказал Федор Бирюков в интервью Царьграду.
Также он добавил, что все отсылки либералов ко Дню Скорби и примирения, который отмечают в Европе 8 мая - это полный абсурд. Военная победа предполагает победу, а не примирение. А победа - это несомненный повод для гордости. Те же американцы просто выпячивают свою роль в деле разгрома Третьего рейха и называют себя главными победителями во Второй мировой войне.
"Поэтому здесь позиция российских либералов не просто политически абсурдна, исторически неоправданна, несправедлива, она, по сути дела, является позицией, не граждан России, а позицией людей, которые активно переживают свой статус и не согласны с ним. А это несчастные больные люди. Здесь вообще даже нужен комментарий не политолога, а психиатра", - констатирует эксперт.
Кроме того, по мнению Федора Бирюкова, либералы - это циничные люди, любящие манипулировать общественным мнением.
"Безусловно, они пытаются создать такое общественное мнение, которое будет соответствовать их задачам. То есть разрушению страны. Задача — разрушение страны. Не только борьба с режимом, а уничтожение русской цивилизации. Создание здесь какой-то другой колониальной, прозападной, подконтрольной Западу реальности. Они действуют как диверсанты, диверсанты зарубежных центров, на самом деле", - уверен Федор Бирюков.
А вместо сердца у них, скорее всего, методичка, подытожил эксперт.

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