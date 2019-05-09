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"Методичка вместо сердца": Эксперт о главе штаба Навального, выступившего против "Бессмертного полка"
09 мая 2019, 08:09 • 221 • Политика
Начальник штаба Навального в Петербурге Даниил Кен призвал педагогов не участвовать в акции "Бессмертный полк". Такие люди не считают себя русскими, а вместо сердца у них методичка, прокомментировал ситуацию глава Института Свободы Федор Бирюков.
Глава штаба Навального в Петербурге Даниил Кен назвал мероприятия по случаю Дня Победы "победобесием", и призвал педагогов не участвовать в акции "Бессмертный полк", потому что детям "незачем смотреть на фейковые пилотки и колорадские ленточки". Ситуацию для Царьграда прокомментировал директор Института Свободы Федор Бирюков.
По его словам, российские либералы очень страдают, живя в России, так считают себя не русскими людьми, а гражданами мира или "просвещёнными европейцами". В этой связи единственно приемлемый вариант российской истории для них - это негативный вариант.
Также он добавил, что все отсылки либералов ко Дню Скорби и примирения, который отмечают в Европе 8 мая - это полный абсурд. Военная победа предполагает победу, а не примирение. А победа - это несомненный повод для гордости. Те же американцы просто выпячивают свою роль в деле разгрома Третьего рейха и называют себя главными победителями во Второй мировой войне.
Кроме того, по мнению Федора Бирюкова, либералы - это циничные люди, любящие манипулировать общественным мнением.
А вместо сердца у них, скорее всего, методичка, подытожил эксперт.
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