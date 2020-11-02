"Метод напоминает мафию": В бундестаге выступили против газовых "откупных" для американцев

Так политику заокеанских партнёров охарактеризовал глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст. Он прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что власти Германии готовы заключить сделку с Америкой. Берлин согласен оплачивать строительство двух терминалов по приёму сжижженного природного газа из США, который стране не будет нужен в случае запуска "Северного потока - 2".

По словам Эрнста, это самое настоящее пресмыкательство перед американцами.

Метод, который в этом случае используют США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: "Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьём вас вдребезги", - заявил депутат в интервью изданию Junge Welt.

Отметим, что США оказывают колоссальное давление на Германию, пытаясь сорвать строительство "Северного потока - 2". Официальные лица ФРГ уже неоднократно выражали свой протест, называя действия США попыткой вмешаться во внутренние дела страны и нечестной конкуренцией, однако Вашингтон по-прежнему стоит на своём. Соединённые Штаты готовы ввести санкции против любой европейской компании, которая осмелится принять участие в строительстве газопровода или модернизировать российские суда-трубоукладчики.

Официальной причиной этого противодействия является попытка защитить "энергобезопасность Европы", однако эксперты уверены, что истинная причина санкций - защита интересов американских поставщиков СПГ. В условиях стабильных поставок дешёвого российского газа дорогой американский СПГ в Европе никому не будет нужен.