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"Место встречи изменить нельзя": Американских разведчиков рекламируют для русских с помощью Высоцкого
06 марта 2020, 19:35 • 68 • В мире
Американское ФБР выпустило русскоязычную рекламу в социальной сети Facebook. К делу подошли креативно и решили предложить гражданам России сотрудничество с помощью Владимира Высоцкого и популярного кинофильма. В результате появилась реклама с кадром из фильма и подписью: "Место встречи изменить нельзя".
Американская внутренняя разведка выпустила рекламу, нацеленную на русскоязычную аудиторию. Гражданам России и всем, кто владеет русским языком, предложили сотрудничество, причём весьма необычным способом. Для этого использовали популярный фильм "Место встречи изменить нельзя", где одну из главных ролей сыграл певец и актёр Владимир Высоцкий.
Так, в соцсети Facebook появился баннер с кадром из фильма. Внизу подпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом же пиарщики разместили логотип и аббревиатуру FBI.
Если перейти по ссылке, попадёшь на официальный сайт ФБР. Там предлагают поделиться важной для США информацией. Разведчики гарантируют, что встреча пройдёт в "доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", передаёт "РИА Новости".
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