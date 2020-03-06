"Место встречи изменить нельзя": Американских разведчиков рекламируют для русских с помощью Высоцкого

Американская внутренняя разведка выпустила рекламу, нацеленную на русскоязычную аудиторию. Гражданам России и всем, кто владеет русским языком, предложили сотрудничество, причём весьма необычным способом. Для этого использовали популярный фильм "Место встречи изменить нельзя", где одну из главных ролей сыграл певец и актёр Владимир Высоцкий.

Так, в соцсети Facebook появился баннер с кадром из фильма. Внизу подпись: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чём поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом же пиарщики разместили логотип и аббревиатуру FBI.

Если перейти по ссылке, попадёшь на официальный сайт ФБР. Там предлагают поделиться важной для США информацией. Разведчики гарантируют, что встреча пройдёт в "доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", передаёт "РИА Новости".