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"Местный житель - Пыря": Военкор Блохин познакомился с необычным "сирийцем"
08 июня 2020, 22:00 • 73 • В мире
Во время очередной вылазки в необычные места Сирии российский военный корреспондент познакомился с необычным "сирийцем". Он сделал несколько снимков местного жителя и даже дал ему русское имя - Пыря.
Репортажи военкора Олега Блохина открывают русским "неизвестную Сирию" - её богатейшую древнюю историю, красоту и разнообразие природы. Но иногда случаются и необычные встречи с коренными обитателями здешних мест. Так, во время прогулки по загадочной старинной цитадели Калаат Шамамис журналист неожиданно встретил симпатичную сову, живущую в расщелине стены.
Блохин опубликовал несколько снимков и видео своего нового знакомого, которого он тут же - совершенно по-русски - окрестил Пырей. По словам журналиста, таких птичек тут скрывается немало, скорее всего, целое семейство.
Фото: https://t.me/Oleg_Blokhin
Но конечно, основной целью путешествия было не знакомство с фауной, а восхождение на почти неприступную гору, где расположена цитадель. Журналист поделился с подписчиками впечатляющими фото и видео. Особенно восхитила Блохина странная яма невероятной глубины.
По фото, которые Блохин опубликовал в "Телеграм", сложно сказать, какой глубины отверстие в земле, обнаруженное русским журналистом. Но сам Блохин уверяет: яма чуть ли не бездонная. "Мы туда кидали камни, пытались измерить - дна нет!" - изумляется Блохин.
Корреспондент признался, что в следующий раз хочет приехать в Калаат Шамамис со специальной "снарягой": "В это "горло" я бы с удовольствием спустился. Уж больно любопытно глянуть, что там внутри".
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