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"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина

03 марта 2022, 06:30  •  294 • Политика
Эксперт в области космонавтики Андрей Ионин назвал последствия отказа британской OneWeb от выполнения ультиматума, озвученного накануне главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, для этой компании "места не останется".
Накануне Рогозин заявил о том, что ракету-носитель уберут со старта, если до 21:30 пятницы Россия не получит гарантий, что британские спутники OneWeb не будут применяться в военных целях. Соответствующее заявление было сделано в эфире телеканала "Россия-24".
По мнению Андрея Ионина, в случае отказа британской стороны предоставить требуемые гарантии, запуски спутников будут отложены на неопределённый срок, а сама OneWeb обанкротится.
В комментарии РИА Новости эксперт объяснил, что даже, если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, на это потребуется минимум два года.
"К тому времени Starlink развернет еще несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется", - сказал он.
По словам эксперта, в этой ситуации шансов на существование британской компании почти не останется – ей придётся объявить себя банкротом.

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