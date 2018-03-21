"Месть за компромат на премьера": Гражданку России задержали в Афинах

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СМИ сообщили о том, что в Греции по запросу Мальты задержали гражданку России.

Стало известно о том, что посольство России в Афинах в настоящее время проверяет информацию о задержании в Греции гражданки России.

"Посольство России в Греции проверяет соответствующую информацию", - прокомментировали в российском диппредставительстве.



Напомним, накануне сообщалось, что греческая полиция задержала Марию Ефимову по запросу Мальты.

Российскую жительницу подозревают в том, что она могла передать журналистке Дафне Галиции документы - компромат на мальтийского премьера, передает ТАСС.