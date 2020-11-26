"Месть убитых норок будет страшна...": Трагедия с массовым убийством превратилась в фарс

На местах захоронения норок в Дании, где умертвили зверьков из-за подозрения на коронавирус, заметили, что их тела стали подниматься на поверхность. Тушки лежали в неглубоких ямах. В местной полиции сообщили, что "подниматься из могил" начали животные, чьи тела закопали на 90 сантиметров. По информации Daily Mail, это "восстание из могил" случилось из-за того, что разлагающиеся останки заполнились газом, который вытеснил их на поверхность. Теперь животных перезахоронят, но гораздо глубже.

К слову, сама по себя ситуация с массовым убийством норок стала скандальной не только в Дании, но и в мире. Дело в том, что чиновники признали: от умерщвления можно было отказаться. Предполагалось, что норки - носители некой формы коронавируса. Ещё более опасной. Однако после стало ясно, что угроза преувеличена.

Политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя "восстание из могил" и в целом всю трагичность ситуации с убийствами, написал в личном Телеграм-канале "Профессор смотрит в мiръ...":

"Месть убитых норок будет страшна... Я, коллеги, даже не знаю, что лучше: поржать или заплакать. Наверное, промолчу".