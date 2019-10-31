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"Месть пораженцев победителю": Украинские националисты опозорились, демонтируя барельеф Жукову в Одессе
31 октября 2019, 20:24 • 190 • Политика
Украинские националисты в Одессе решили снести барельеф Жукову со здания военкомата. "Месть пораженцев победителю", - комментируют позорную акцию в соцсетях.
В Одессе украинские националисты из Нацкорпуса, созданного на базе батальона "Азов", уничтожают барельеф маршала Георгия Жукова. Подробности сообщает интернет-издание "Таймер".
Отмечается, что барельеф маршала Победы находился на здании Приморского военкомата по адресу улица Канатная, 87. На опубликованных фото видно, как националисты при помощи специнструментов выдалбливают барельеф с фасада здания.
Напомним, что на Украине уже не первый год воюют с памятниками. Вначале сносили монументы Ленину и другим коммунистическим деятелям. А когда таковых больше не осталось, перешли к памятникам героям Великой Отечественной войны.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock
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