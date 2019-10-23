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"Месседж для России": США провели крупнейшую за четверть века переброску ВС в Европу

23 октября 2019, 04:24  •  98 • В мире
Американцы осуществили крупнейшую за последнюю четверть века переброску ВС США в Европу, доставив сюда 8 танков Abrams и 21 БМП Bradley. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что это еще и "месседж для России".
Восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley доставили американцы в Литву по железной дороге. Как уточняется, это техника американского батальона, который разместится в республике на ближайшие полгода. Информацию о переброске подтвердил представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис, сообщает BNS.
"Звезда" отмечает, что это крупнейшая переброска ВС США в Европу за последние четверть века. И, к слову, это еще не вся партия — несколько десятков танков еще должны прибыть в ближайшее время.
Глава Минобороны республики Раймундас Кароблис отметил, что прибытие американской техники - это, мол, сигнал о готовности НАТО защищать Литву, а также соседние страны. Но не только. Судя по словам главы литовского военного ведомства, прибытие такого крупного военного американского контингента в регион должно послужить сигналом для Москвы. "Это также месседж и для России - о том, что США вовлечены, - цитирует министра "Интерфакс". - Это дополнительный фактор сдерживания".

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