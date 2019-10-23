"Месседж для России": США провели крупнейшую за четверть века переброску ВС в Европу

Восемь танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley доставили американцы в Литву по железной дороге. Как уточняется, это техника американского батальона, который разместится в республике на ближайшие полгода. Информацию о переброске подтвердил представитель литовской армии Гинтаутас Цюнис, сообщает BNS.

"Звезда" отмечает, что это крупнейшая переброска ВС США в Европу за последние четверть века. И, к слову, это еще не вся партия — несколько десятков танков еще должны прибыть в ближайшее время.

Глава Минобороны республики Раймундас Кароблис отметил, что прибытие американской техники - это, мол, сигнал о готовности НАТО защищать Литву, а также соседние страны. Но не только. Судя по словам главы литовского военного ведомства, прибытие такого крупного военного американского контингента в регион должно послужить сигналом для Москвы. "Это также месседж и для России - о том, что США вовлечены, - цитирует министра "Интерфакс". - Это дополнительный фактор сдерживания".