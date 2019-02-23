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"Мешки с деньгами не дали взлететь": В Нигерии шасси самолёта поломалось под тяжестью монет - видео

23 февраля 2019, 06:54  •  122 • В мире
Причиной поломки самолета в нигерийском аэропорту стал необычный багаж. "Мешки с деньгами не дали взлететь", - сообщает очевидец. Известно, что под тяжестью монет у самолёта поломалось шасси.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал журналист Дел Момомду. Он отметил, что шасси воздушного судна попросту подломилось. А всему виной — слишком большое количество денег на борту.
"Мешки с деньгами не дали взлететь", - пишет журналист. На кадрах видно, как воздушное судно "беспомощно" садится на хвост.

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