"Мешают учиться": Мильская с цифрами объяснила необходимость запрета мобильных телефонов в школах

На заседании совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложено запретить мобильные телефоны в школах. За эту инициативу горячо выступила глава Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

Она привела данные статистики, согласно которым дети приобщаются к смартфонам и планшетам уже с трёх лет. К 4-6 годам мобильные гаджеты имеются уже у каждого второго ребёнка, а к 11-15 годам - у каждого. При этом школьникам не запрещено использовать устройства на уроках.

"По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах дети станут лучше учиться", - приводит ФАН слова Мильской.

Идею о запрете также поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она дала поручение Роспотребнадзору проработать этот вопрос до начала учебного года. В то же время в Родительском комитете высказали мнение, что запрет может натолкнуться на сопротивление со стороны родителей младшеклассников, контролирующих детей при помощи гаджетов, а также старшеклассников, которые уже привыкли к смартфонам.