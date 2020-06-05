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"Мешаем реализовывать идиотские теории и прожекты": Сатановский о требованиях США к России
05 июня 2020, 19:55 • 92 • Политика
В Госдепе призвали Россию "убраться с Ближнего Востока". "Ну, мешаем мы им на Ближнем Востоке свои идиотские теории и прожекты реализовывать. Так ведь опасные они, и не только для Штатов. Для всех опасны", - прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда. Заявление прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
По словам политолога, всё всегда происходит по одной и той же схеме. Штатам что-то там кажется, они сносят страну-другую, пару миллионов душ гробят, процветающий регион в пустыню превращают, а поняв, что опять облажались, ни за что это не признают.
Речь о том, что никакой пользы, кроме вреда, от американского вмешательства нигде не было, нет и не будет. Единственное, что можно сделать, чтобы они всё на своём пути не разнесли со свойственными США непрошибаемым самомнением, неистребимым непрофессионализмом и бычьим напором, - это их тормознуть. Легко, изящно и непринуждённо, не пуская им крови и не тратя много денег, не особо на них заморачиваясь, но автоматически, объясняет Сатановский.
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