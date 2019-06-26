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"Мерзость": Гаспарян возмутился, что Зеленский отказал в личном приеме матери убитого журналиста Бузины
26 июня 2019, 00:24 • 64 • В мире
Политолог Армен Гаспарян возмутился, что украинский президент Владимир Зеленский отказал в личном приеме матери убитого журналиста Олеся Бузины. "Это мерзость высшей степени", - посчитал Гаспарян.
Ранее мать Олеся Бузины, 80-летняя Валентина Бузина, обратилась к Зеленскому с просьбой о личной встрече. Женщину волновал вопрос о справедливом расследовании по делу об убийстве ее сына.
Напомним, украинский журналист был расстрелян во дворе собственного дома в 2015 году. По делу были задержаны два человека, но пока к ответственности они не привлечены.
Как сообщил в своем фейсбуке адвокат матери журналиста Ренат Кузьмин, в ответ на прошение о личном приеме Валентина Бузина получила письмо из администрации Зеленского. Там на двух листах разъяснялся порядок обращения к президенту, также сообщалось, что ее просьба о встрече перенаправлена к генпрокурору Украины Юрию Луценко.
"Послали по бюрократическому маршруту", - написал адвокат. Армен Гаспарян в своем твиттере оценил произошедшее еще жестче: "Это мерзость высшей степени".
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