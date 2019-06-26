"Мерзость": Гаспарян возмутился, что Зеленский отказал в личном приеме матери убитого журналиста Бузины

Ранее мать Олеся Бузины, 80-летняя Валентина Бузина, обратилась к Зеленскому с просьбой о личной встрече. Женщину волновал вопрос о справедливом расследовании по делу об убийстве ее сына.

Напомним, украинский журналист был расстрелян во дворе собственного дома в 2015 году. По делу были задержаны два человека, но пока к ответственности они не привлечены.

Как сообщил в своем фейсбуке адвокат матери журналиста Ренат Кузьмин, в ответ на прошение о личном приеме Валентина Бузина получила письмо из администрации Зеленского. Там на двух листах разъяснялся порядок обращения к президенту, также сообщалось, что ее просьба о встрече перенаправлена к генпрокурору Украины Юрию Луценко.

"Послали по бюрократическому маршруту", - написал адвокат. Армен Гаспарян в своем твиттере оценил произошедшее еще жестче: "Это мерзость высшей степени".