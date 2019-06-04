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"Мерзость только в путинском ГУЛАГе?" Гаспарян предложил "ясноликим" оценить немецкие гонения на Telegram

04 июня 2019, 14:54  •  38 • Политика
Историк и публицист Армен Гаспарян предложил "ясноликим" либералам оценить гонения немецкого МВД на мессенджеры, в числе которых Telegram. "Мерзость только в путинском ГУЛАГе?" - иронично спрашивает он.
О том, что МВД Германии планирует заставить популярные интернет-мессенджеры, в том числе Telegram, сотрудничать с правоохранительными органами и дешифровывать переписку в чатах, стало известно в конце мая.
В Берлине сразу дали понять, что не намерены церемониться - за отказ выполнять требования спецслужб и полиции мессенджеры будут заблокированы. При этом немецкие власти торопятся добиться сотрудничества до внедрения стандарта 5G, в котором изначально заложено шифрование. Их в этом поддерживает координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов.
Историк и публицист Армен Гаспарян, комментируя публикацию Spiegel, предложил внимательно выслушать российских "ясноликих граждан", которые ещё вчера утверждали, что "мерзость" в виде давления на мессенджеры и контроль переписки граждан "может быть только в путинском ГУЛАГе".
Отметим, об активном использовании террористами Telegram недавно заявляли и представители бельгийских спецслужб. По их сведениям, в последнее время члены подпольных организаций предпочитают Фейсбуку и Твиттеру детище Павла Дурова. На это обстоятельство обращали внимание и власти других западных стран.
Фото: твиттер/Армен Гаспарян

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