"Мерзость только в путинском ГУЛАГе?" Гаспарян предложил "ясноликим" оценить немецкие гонения на Telegram

О том, что МВД Германии планирует заставить популярные интернет-мессенджеры, в том числе Telegram, сотрудничать с правоохранительными органами и дешифровывать переписку в чатах, стало известно в конце мая.

В Берлине сразу дали понять, что не намерены церемониться - за отказ выполнять требования спецслужб и полиции мессенджеры будут заблокированы. При этом немецкие власти торопятся добиться сотрудничества до внедрения стандарта 5G, в котором изначально заложено шифрование. Их в этом поддерживает координатор Евросоюза по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов.

Историк и публицист Армен Гаспарян, комментируя публикацию Spiegel, предложил внимательно выслушать российских "ясноликих граждан", которые ещё вчера утверждали, что "мерзость" в виде давления на мессенджеры и контроль переписки граждан "может быть только в путинском ГУЛАГе".

Отметим, об активном использовании террористами Telegram недавно заявляли и представители бельгийских спецслужб. По их сведениям, в последнее время члены подпольных организаций предпочитают Фейсбуку и Твиттеру детище Павла Дурова. На это обстоятельство обращали внимание и власти других западных стран.

Фото: твиттер/Армен Гаспарян