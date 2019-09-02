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"Мерзко и горько". Дудь не вспомнил о террористах на первых секундах фильма о Беслане

02 сентября 2019, 12:54  •  142 • Политика
Юрий Дудь снял трехчасовой фильм о трагедии в Беслане, где 15 лет назад погибли дети в результате захвата школы боевиками. Однако Дудь в подводке к фильму даже не вспомнил о террористах.
Журналист Юрий Дудь снял трехчасовой фильм о трагических событиях в Беслане, где 15 лет назад террористы захватили школу.
То роковое утро 1 сентября 2004 года в один момент перевернуло и искалечило тысячи детских и взрослых судеб. Торжественная линейка в честь начала нового учебного года в школе №1 небольшого города Беслана в Северной Осетии внезапно прервалась автоматными выстрелами. В школьный двор ворвалась банда вооружённых до зубов исламских террористов. Руководил бандитами Руслан Хучбаров, соратник Шамиля Басаева. Два человека были сразу убиты на месте. Дети, их родители и учителя были согнаны в школьный спортзал. В общей сложности в заложниках у террористов оказалось 1128 человек, в том числе несколько сотен детей. Но... фильм Юрия Дудя начинается с фразы о том, что в произошедшем виновато государство, на что обратил внимание журналист, главред интернет-журнала World Economy и политолог Александр Сосновский в своем телеграм-канале "Доктор Сосновский".
"Мерзко и горько, - пишет Сосновский. - Дудь решил попиариться на Беслане и начинает свой новый фильм с утверждения, что в трагедии виновато государство. Ни Басаев, ни террористы в его начальной подводке вообще не звучат. Я ошибся, когда назвал его психотип "оплывающей свечей". Его психотип - "Гниль".
Фото: t.me/dr_alex_sosnowski.
Высказалась о трактовке и журналист Юлия Витязева.
"А можно просто сделать над собой усилие и перестать устраивать дикие пляски на чужом горе? Впрочем, о чем это я? Ведь это для нас трагедия Беслана - незаживающая рана. А для них - так, очередной повод хайпануть, собрать лайков и просмотров. Животные!" - написала она в телеграм-канале.
В Twitter Витязева добавила:
"Включила Дудя про Беслан. На 2-й минуте звучит фраза: "Когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде и теперь оно должно окружить заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно может заслужить доверие, а после - и прощение этих людей". Просмотр окончен".
Фото: twitter.com/Vityzeva.

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