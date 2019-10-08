"Мерзкий поступок": В США раскритиковали учителя за комментарий под снимком Греты Тунберг

Скандал произошел из-за того, что педагог прокомментировал пост своего коллеги. Последний разместил фотографию шведки Греты Тунберг на своей странице в Facebook. А Бэиш написал, что ему очень жаль, что под рукой нет винтовки.

Другие учителя раскритиковали подобные высказывания и назвали поступок мерзким. В итоге комментарий раздора собрал целую комиссию, которая постановила отстранить учителя от работы. Пока временно. Но никто не исключает последующее увольнение.

Ранее Nation News сообщали, что директор музея современного искусства "Дворец Токио" в Париже Эмма Лавинь уволила сотрудника за то, что он призвал к расправе над Тунберг.

В ходе Генассамблеи ООН Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата. В своем выступлении девушка заявила о гибели людей и экосистем и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.