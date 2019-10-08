|
"Мерзкий поступок": В США раскритиковали учителя за комментарий под снимком Греты Тунберг
08 октября 2019, 19:54 • 131 • В мире
В американском штате Айова учителя западной высшей школы Мэтта Бэиша уволили после комментария под фотографией 16-летней активистки Греты Тунберг. Коллеги заявили, что это "мерзкий поступок".
Скандал произошел из-за того, что педагог прокомментировал пост своего коллеги. Последний разместил фотографию шведки Греты Тунберг на своей странице в Facebook. А Бэиш написал, что ему очень жаль, что под рукой нет винтовки.
Другие учителя раскритиковали подобные высказывания и назвали поступок мерзким. В итоге комментарий раздора собрал целую комиссию, которая постановила отстранить учителя от работы. Пока временно. Но никто не исключает последующее увольнение.
Ранее Nation News сообщали, что директор музея современного искусства "Дворец Токио" в Париже Эмма Лавинь уволила сотрудника за то, что он призвал к расправе над Тунберг.
В ходе Генассамблеи ООН Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата. В своем выступлении девушка заявила о гибели людей и экосистем и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 октября 2019, 07:39
|
03 октября 2019, 09:39
|
07 октября 2019, 07:54
|
05 октября 2019, 22:12
|
06 октября 2019, 14:09
|
03 октября 2019, 09:39
|
06 октября 2019, 04:40