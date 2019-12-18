"Мерзкая статья" о русских героях: Соловьёв и Хинштейн рассказали об "отвратительном пасквиле" "Радио Свобода"

Александр Хинштейн в эфире авторского политического шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" подробно рассказывал о людях, которых "Радио Свобода" назвала гоблинами и террористами. Речь идёт о публикации статьи "Заповедник гоблинов", где авторы говорили об "изуверах-чекистах", которых "засылали в немецкий тыл". В материале написали о Николае Кузнецове, Дмитрии Медведеве и Станиславе Ваупшасове.

"Мы вчера говорили об этом отвратительном пасквиле на генерала Судоплатова и советских разведчиков, - отметил Соловьёв в своей подводке к выступлению Хинштейна. - У нас, конечно, свобода слова, но не свобода лжи. Тем более когда речь идёт о героях, чьи легендарные операции в конечном итоге предопределили итоги Великой Отечественной войны".

Александр Хинштейн, как добавил Соловьёв, оказался "очень близок этой истории".

"Опубликована достаточно мерзкая большая статья, претендующая на некую научность, - начал Хинштейн. - Посвящённая деятельности органов госбезопасности в годы войны за линией фронта".

Ранее Хинштейн, действительно, направил запросы в Роскомнадзор и прокуратуру в связи с публикацией, где героев называли террористами. Накануне он добавил: "Сегодня на "Вечере" у Соловьёва я подробно рассказал о людях, названых в этой публикации гоблинами и террористами: Кузнецове, Медведеве, Ваупшасове. Вопрос тут не в оценках, а в откровенной лжи и фальсификации истории со стороны "Радио Свобода". Мёртвые не могут за себя постоять".

Когда завершится проверка публикации, пока неясно.