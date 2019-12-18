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"Мерзкая статья" о русских героях: Соловьёв и Хинштейн рассказали об "отвратительном пасквиле" "Радио Свобода"
18 декабря 2019, 15:09 • 53 • Политика
В эфире шоу Владимира Соловьёва и ведущий, и Александр Хинштейн говорили об "отвратительном пасквиле" автора "Радио Свобода", где русских героев назвали террористами. Речь в материале шла о разведчиках, заброшенных в тыл врага в годы войны. "Мерзкая статья", - так охарактеризовал вышедшее Хинштейн, который уже направил запросы в прокуратуру и Роскомнадзор.
Александр Хинштейн в эфире авторского политического шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" подробно рассказывал о людях, которых "Радио Свобода" назвала гоблинами и террористами. Речь идёт о публикации статьи "Заповедник гоблинов", где авторы говорили об "изуверах-чекистах", которых "засылали в немецкий тыл". В материале написали о Николае Кузнецове, Дмитрии Медведеве и Станиславе Ваупшасове.
"Мы вчера говорили об этом отвратительном пасквиле на генерала Судоплатова и советских разведчиков, - отметил Соловьёв в своей подводке к выступлению Хинштейна. - У нас, конечно, свобода слова, но не свобода лжи. Тем более когда речь идёт о героях, чьи легендарные операции в конечном итоге предопределили итоги Великой Отечественной войны".
Александр Хинштейн, как добавил Соловьёв, оказался "очень близок этой истории".
"Опубликована достаточно мерзкая большая статья, претендующая на некую научность, - начал Хинштейн. - Посвящённая деятельности органов госбезопасности в годы войны за линией фронта".
Ранее Хинштейн, действительно, направил запросы в Роскомнадзор и прокуратуру в связи с публикацией, где героев называли террористами. Накануне он добавил: "Сегодня на "Вечере" у Соловьёва я подробно рассказал о людях, названых в этой публикации гоблинами и террористами: Кузнецове, Медведеве, Ваупшасове. Вопрос тут не в оценках, а в откровенной лжи и фальсификации истории со стороны "Радио Свобода". Мёртвые не могут за себя постоять".
Когда завершится проверка публикации, пока неясно.
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