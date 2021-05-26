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"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу
26 мая 2021, 13:30 • 59 • Политика
Враждебная позиция Запада не останется без ответа. В Минске выступили с официальным предупреждением к ополчившимся против Белоруссии странам. "Меры будут болезненными", - предупредил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
По его словам, правительством по поручению президента республики Александра Лукашенко, подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с белорусским законодательством.
"Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию", - сказал он, отметив, что рассматривается комплекс ответных мер "от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита".
При этом он добавил, что вопреки прогнозам Запада, экономика Белоруссии демонстрирует устойчивый рост.
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