"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу

Враждебная позиция Запада не останется без ответа. В Минске выступили с официальным предупреждением к ополчившимся против Белоруссии странам. "Меры будут болезненными", - предупредил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, правительством по поручению президента республики Александра Лукашенко, подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с белорусским законодательством.

"Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию", - сказал он, отметив, что рассматривается комплекс ответных мер "от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита".

При этом он добавил, что вопреки прогнозам Запада, экономика Белоруссии демонстрирует устойчивый рост.