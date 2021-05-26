Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / Политика

"Меры будут болезненными ": Минск сделал официальное предупреждение Западу

26 мая 2021, 13:30  •  59 • Политика
Враждебная позиция Запада не останется без ответа. В Минске выступили с официальным предупреждением к ополчившимся против Белоруссии странам. "Меры будут болезненными", - предупредил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
По его словам, правительством по поручению президента республики Александра Лукашенко, подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с белорусским законодательством.
"Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию", - сказал он, отметив, что рассматривается комплекс ответных мер "от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита".
При этом он добавил, что вопреки прогнозам Запада, экономика Белоруссии демонстрирует устойчивый рост.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
26 мая 2021, 08:00
"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде
26 мая 2021, 09:50
Польский депутат объяснил роковой просчёт Варшавы с русскими
26 мая 2021, 01:35
США испугались военных учений России в Баренцевом море: NI назвал причину
26 мая 2021, 06:10
Европа хочет избавиться от влияния США, но есть лишь один способ - политолог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
24 мая 2021, 00:05
Разгул украинской преступности в Европе
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.