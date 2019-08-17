"Мертворожденная структура": Катасонов вступился за Глазьева и раскритиковал ЕЭК

Советник президента России Сергей Глазьев может оставить свой пост. Как ранее сообщалось в СМИ, он может стать министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), этот пост ранее занимала Татьяна Валовая.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО, руководителя Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентина Катасонова, пост "министр в ЕЭК" звучит громко, но сама должность незначительная.

Он в комментарии Царьграду высказал мнение, что перевод Глазьева из советников в ЕЭК можно охарактеризовать как "ссылку".

"Уж не знаю за что. Должность звучит громко, но должность незначимая. Евразийская экономическая комиссия - виртуальный институт. Предшественником на этом посту была Татьяна Валовая. Вы часто о ней слышали?" - поинтересовался он.

Катасонов подчеркнул, что изредка на сайте ЕЭК читает аналитические обзоры, но существенного влияния решения комиссии не имеют ни для России, ни для других стран.

Эксперт подчеркнул, что возможной причиной карьерных изменений у Глазьева стали некие кулуарные дела.

Не секрет, что советник президента, который придерживается позиции, согласно которой российская экономика не должна зависеть от западных шефов, в том числе от МВФ, был неугоден либеральному блоку.

К тому же, как отметил Катасонов, у Глазьева в этой связи были ограничены возможности выходить на первое лицо. Сейчас, с возможным назначением в ЕЭК, доносить свою позицию до главы государства станет еще сложнее, заметил Катасонов.