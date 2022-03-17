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"Мертвая земля": Лаборатории США на Украине – какой была цель?

17 марта 2022, 15:25  •  57 • Политика
Вместе с экспертами разбираемся в особенностях секретных программ, которые США разрабатывали на Украине. Самые опасные связаны с изготовлением биооружия.
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что США вместе со странами НАТО реализовали на Украине секретный проект, изучая пути передачи заболеваний человеку от летучих мышей. Работа продолжалась в течение нескольких лет, добавил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.
Наши специалисты получили в своё распоряжение подлинные документы. Войска радиационной, химической и биологической защиты приступили к изучению бумаг. Примечательно, что бумаги передали сотрудники украинских лабораторий, где и реализовали проект. В скором времени Минобороны обещает рассекретить полученные данные. А пока мы вместе с экспертами разбираемся, чем же занимались на Украине штатные сотрудники Пентагона.
Накануне, например, сообщалось, что силами украинских учёных под руководством западных кураторов разрабатывалось химическое и биологическое оружие, чтобы ухудшить урожаи в России. Под ударом якобы оказались Воронежская и Ростовская области в 2016 году. Возможно ли это? Вопрос открытый. Однако депутат Госдумы Михаил Матвеев отмечает, что при всей конспирологии мы знаем, как минимум, о дискуссии между Китаем и США об искусственном происхождении ковида. Так почему бы не существовать другим подобным экспериментам?
Исключить то, что такого рода разработки с использованием биологических или химических каких-то экспериментов, которые могли бы уничтожать урожай, наверное нельзя. Другое дело, что получить достоверную информацию сейчас в условиях информационных войн, которая идёт между Украиной и Россией, достаточно затруднительно. Думаю, если такие факты имели место, российские компетентные органы должны дать им оценку, уже исходя из новой информации по поводу тех разработок, которые на территории биологических лабораторий, в том числе в Харькове, проводились.
Политолог, эксперт ООН, член комиссии по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин напомнил о конкретных примерах. Например, о деятельности компании "Мансанта", которая больше 100 лет работала под управлением Пентагона. И выводимые ей продукты были весьма токсичны, в том числе, речь идёт о химическом оружии в годы Первой мировой войны - тогда производился фосген. А тот же красный стрептоцид и вовсе был запрещён из-за выкидышей беременных:
Во время Вьетнамской войны они отличились созданием этого "эйджент оранжа", препарата, который уничтожил джунгли Вьетнама. То есть это вещество на основе диоксина, это крайне токсичный загрязнитель природы. В результате там до сих пор лунных пейзаж, мёртвая земля, мёртвые деревья, ничего там не растёт и ничего там жить не может. Настолько сильное поражение даже спустя 50-60 с тех пор как прошло.
В России эти же деятели, продолжил Никулин, появились в 90-х годах. Но ещё в советское время они встречались с профильными министрами, но везде получили отказ. Кстати, даже на уровне работников - не только руководства страны:
Я это знаю, потому что они в начале 90-х меня приглашали работать в эту компанию, но когда я узнал, чем они занимаются, я от их предложения отказался. Хотя мой знакомый пошёл туда работать, даже был руководителем их представительства в России. Но всё это для него закончилось плохо. Когда он собрался покинуть эту компанию, он неожиданно взял и умер, - добавил Никулин.
В начале 90-х та же команда "гостей" решила облагодетельствовать всё человечество созданием генно-модифицированных продуктов. Это отдельная тема, крайне опасная, уверен Никулин. Потому что во многих странах они устроили просто экологическую катастрофу, включая США, поскольку использовали в своих проектах такой опасный ядохимикат, как глифосад. Он до самого последнего времени продавался и в России, это вещество используется в борьбе с сорняками.

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