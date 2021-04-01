"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"

Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале высказался о звонке "из бундесбанка". "Меркель всё-таки не выдержала давления!" - предупредил он.

Как рассказал в своём Telegram-канале Сосновский, на ночном совещании канцлера Германии Ангелы Меркель с главами земель "было принято решение о бессрочном локдауне до конца августа". При этом он добавил об интересной "поблажке":

"В связи с гигантскими финансовыми потерями населения разрешено производить наличные расчеты вместо евро в дойчмарках", - написал он, добавив, что "по данным нацбанка, на руках ещё остаётся около 34 млрд дойчмарок в мелких купюрах".

Позже политолог сообщил о "звонке из бундесбанка".

"Просят уточнить, по сколько дойчмарок в одни руки?" - отметил он.

Стоит отметить, что от первого до последнего слова - это шутка. Таким образом Александр Сосновский решил поздравить своих подписчиков с Днём смеха.

Ранее Меркель пригрозила недовольным ограничениями немцам "мегалокдауном". Конечно, это произошло в дипломатической форме и с аргументами о "добрых побуждениях", однако гражданам Германии она заявила прямо: "Мы в тяжёлой ситуации".

По данным газеты Bild со ссылкой на собственные источники, Меркель намерена провести совещание с главами регионов и принять решение по "мегалокдауну". Также планируется обсудить введение комендантского часа, полный перевод предприятий на удалённую работу и временную остановку движения общественного транспорта.

При этом сама Меркель, попытавшаяся "удлинить" пасхальные каникулы из-за пандемии и следом отказавшаяся от своей же идеи, извинилась перед гражданами.