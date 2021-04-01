Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и Росс...
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
Главная / Политика

"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"

01 апреля 2021, 10:35  •  237 • Политика
Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале высказался о звонке "из бундесбанка". "Меркель всё-таки не выдержала давления!" - предупредил он.
Как рассказал в своём Telegram-канале Сосновский, на ночном совещании канцлера Германии Ангелы Меркель с главами земель "было принято решение о бессрочном локдауне до конца августа". При этом он добавил об интересной "поблажке":
"В связи с гигантскими финансовыми потерями населения разрешено производить наличные расчеты вместо евро в дойчмарках", - написал он, добавив, что "по данным нацбанка, на руках ещё остаётся около 34 млрд дойчмарок в мелких купюрах".
Позже политолог сообщил о "звонке из бундесбанка".
"Просят уточнить, по сколько дойчмарок в одни руки?" - отметил он.
Стоит отметить, что от первого до последнего слова - это шутка. Таким образом Александр Сосновский решил поздравить своих подписчиков с Днём смеха.
Ранее Меркель пригрозила недовольным ограничениями немцам "мегалокдауном". Конечно, это произошло в дипломатической форме и с аргументами о "добрых побуждениях", однако гражданам Германии она заявила прямо: "Мы в тяжёлой ситуации".
По данным газеты Bild со ссылкой на собственные источники, Меркель намерена провести совещание с главами регионов и принять решение по "мегалокдауну". Также планируется обсудить введение комендантского часа, полный перевод предприятий на удалённую работу и временную остановку движения общественного транспорта.
При этом сама Меркель, попытавшаяся "удлинить" пасхальные каникулы из-за пандемии и следом отказавшаяся от своей же идеи, извинилась перед гражданами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



237
Источник
Похожие новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
01 апреля 2021, 03:15
"В Россию пойдут гробы": Гордон пообещал Путину "невиданный раньше отпор"
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
01 апреля 2021, 01:25
Познер спровоцировал беспорядки в Тбилиси: Полиция стоит "живым щитом"
01 апреля 2021, 01:25
Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопросик"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2021, 03:35
Американский журналист шутил и успокаивал, но русские докопались до ценностей: "Вам, Бом, не понять"
27 марта 2021, 05:55
Русские вычленили новый инструмент геополитики: Помог Навальный и его боли
28 марта 2021, 06:40
Премьер Греции, припомнив историю перед Мишустиным, вызвал восторг: "Бальзам на душу!"
31 марта 2021, 09:50
Миномёты или снайпер? ВСУ поплатились группой боевиков за смерть донецкого дедушки - обозреватель
28 марта 2021, 19:30
"Способен усадить Путина за стол переговоров": Кулеба назвал имя влиятельного президента
27 марта 2021, 15:05
Метод Суворова: Россия поставит на место Турцию, Казахстан и Узбекистан
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.