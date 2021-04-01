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"Меркель всё-таки не выдержала давления!": Сосновский высказался о звонке "из бундесбанка"
01 апреля 2021, 10:35 • 237 • Политика
Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале высказался о звонке "из бундесбанка". "Меркель всё-таки не выдержала давления!" - предупредил он.
Как рассказал в своём Telegram-канале Сосновский, на ночном совещании канцлера Германии Ангелы Меркель с главами земель "было принято решение о бессрочном локдауне до конца августа". При этом он добавил об интересной "поблажке":
"В связи с гигантскими финансовыми потерями населения разрешено производить наличные расчеты вместо евро в дойчмарках", - написал он, добавив, что "по данным нацбанка, на руках ещё остаётся около 34 млрд дойчмарок в мелких купюрах".
Позже политолог сообщил о "звонке из бундесбанка".
"Просят уточнить, по сколько дойчмарок в одни руки?" - отметил он.
Стоит отметить, что от первого до последнего слова - это шутка. Таким образом Александр Сосновский решил поздравить своих подписчиков с Днём смеха.
Ранее Меркель пригрозила недовольным ограничениями немцам "мегалокдауном". Конечно, это произошло в дипломатической форме и с аргументами о "добрых побуждениях", однако гражданам Германии она заявила прямо: "Мы в тяжёлой ситуации".
По данным газеты Bild со ссылкой на собственные источники, Меркель намерена провести совещание с главами регионов и принять решение по "мегалокдауну". Также планируется обсудить введение комендантского часа, полный перевод предприятий на удалённую работу и временную остановку движения общественного транспорта.
При этом сама Меркель, попытавшаяся "удлинить" пасхальные каникулы из-за пандемии и следом отказавшаяся от своей же идеи, извинилась перед гражданами.
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