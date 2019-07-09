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"Меркель уже трясёт в его присутствии": В Берлине неоднозначно прокомментировали инициативу Зеленского
09 июля 2019, 16:39 • 218 • Политика
В Берлине настолько неоднозначно прокомментировали предложение Зеленского о встрече в Минске, что потребовался перевод с дипломатического на русский язык. "Меркель уже трясёт в его присутствии", - сделали вывод подписчики Владимира Соловьёва, когда он указал на очевидные нестыковки.
Пресс-служба правительства ФРГ неоднозначно прокомментировала инициативу Владимира Зеленского по поводу направленного им приглашения на встречу в Минск по урегулированию конфликта в Донбассе.
В сообщении говорится, что приглашение "приняли к сведению", однако пока не располагают собственной информацией по поводу предстоящей встречи в Минском формате, передаёт "Спутник".
"Кто-нибудь может перевести этот текст с дипломатического на русский? То есть узнали из СМИ и с Берлином заявление не согласовывали?" - заинтересовался в "Твиттере" телеведущий Владимир Соловьёв.
"Явно да. Комик бухтит сам по себе", - комментирует пользователь с ником Andronlkas. "Слышали звон, да не знают где он — если по-русски", - перевёл Алексей Иванов.
"Это в жопу послали Зеленского вместе с его предложениями поговорить. Вона Меркель уже трясёт в его присутствии", - резко высказался некто @hjckzrjdbujhm.
Напомним, президент Украины обратился к Владимиру Путину через "Фейсбук" и предложил встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции, чтобы обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе". По его мнению, при разговоре должны лично присутствовать Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.
В Кремле пообещали изучить предложение. А в ЛДНР разглядели за инициативой попытку Киева избежать выполнения Минских соглашений в том виде, в котором они были подписаны.
Фото: твиттер/Владимир Соловьёв
Фото: твиттер/Алексей Иванов/Andronlkas
Фото: твиттер/@hjckzrjdbujhm
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