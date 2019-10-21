"Меркель решила помочь обмануть Донбасс?": В Twitter недоверчиво отнеслись к переговорам канцлера с Путиным

В официальном заявлении немецкого правительства сказано, что Путин и Меркель обсудили подготовку к саммиту в "нормандском формате", также разговор коснулся ситуации в Сирии и Ливии.

Была поднята тема транзита газа через Украину. Других подробностей не сообщается. В микроблоге ТАСС в Twitter под сообщением о переговорах развернулась дискуссия. Пользователи выразили недоверие Меркель, предположив, что она встанет на сторону Украины.

"Меркель, которую Зеленский заложил Трампу, решила и ему помочь обмануть Донбасс?" - пишет @v_tretyakov.

"Не обидится она на хохла, знает их натуру..." - отвечает @ogrizkovoder.

16 октября Германия и Франция в совместном заявлении отметили, что ожидают прогресса в решении конфликта в Донбассе в рамках проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, Киев имплементирует "формулу Штайнмайера" по Донбассу в случае достижения договорённостей на встрече лидеров государств - участников переговоров в "нормандском формате".