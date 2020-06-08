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"Меркель подкупила Европу!" У "Северного потока - 2" появился новый "похоронщик"
08 июня 2020, 15:00 • 37 • Политика
Член британского парламента Дэниел Кавчински обвинил Германию в "предательстве", а таблоид Daily Express вышел со статьёй под заголовком "Меркель подкупила Европу!". Такой оказалась реакция на поддержку Берлином проекта "Северный поток - 2". При этом политик считает, что после Brexit как раз Великобритания должна помочь окончательно "похоронить этот проект".
"Меркель подкупила Европу!" - под таким заголовком вышла статья таблоида Daily Express, в которой член британского парламента Дэниел Кавчински объясняет, почему именно Великобритания должна сейчас активизировать свои усилия по закрытию проекта "Северный поток - 2".
"Теперь, когда мы наконец вышли из Европейского союза, Соединённому Королевству пора активизировать свою деятельность и помочь окончательно "похоронить" этот проект", - высказал своё мнение британский политик польского происхождения.
При этом он обвинил Германию в предательстве из-за того, что Берлин активно поддерживает строительство российского газопровода.
"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот трубопровод, - отмечает Кавчински. - Германия является членом НАТО, приверженной (на бумаге) защите континента от возможного российского вмешательства и влияния. Каждый евро, который Германия тратит на импорт российского газа, - это деньги, которые можно потратить на строительство диверсифицированного энергетического и нефтяного сектора в Европе".
Британский политик призвал "усилить американский режим санкций" и "сделать так, чтобы " Северный поток-2" никогда не был завершён", считая, что якобы "судьба нескольких наций может зависеть от этого".
Кавчински также голословно утверждает, что "связывание промышленной мощи Германии с энергетической сетью Владимира Путина делает ведущее государство - член ЕС всё в большей степени подверженным влиянию России и зависящим от доброй воли России".
Эти доводы уже не раз, напомним, ранее приводились Польшей. Однако Москва категорически опровергала инсинуации о том, что газопровод якобы является политическим проектом, подчёркивая, что "Северный поток - 2" - это именно коммерческий, бизнес-проект.
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