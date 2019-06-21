Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин в ходе «прямой линии» ответил на 81 вопрос россиян
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
В Европейском совете грозят не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
"Несмотря на митинги и угрозы расправы": Попытки украинских радикалов ...
Главная / Политика

"Меркель и Макрон уже поняли": Милош Земан посоветовал Украине смириться с российским Крымом

21 июня 2019, 03:24  •  82 • Политика
Президент Чехии Милош Земан посоветовал Украине смириться с утратой Крыма, вернувшегося в состав России. Он упомянул, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже, по сути, сделали это: "Они поняли, что санкции не действуют".
Об этом Земан говорил в эфире телеканала Barrandov. Обсуждая то, что Крым воссоединился с Россией, чешский лидер отметил: как Украине, так и другим странам нужно смириться с этим фактом.
Земан подчеркнул, что антироссийские санкции не смогли нанести серьёзный урон политике и экономике России. Во многом поэтому Макрон и Меркель поменяли свою риторику в отношении РФ.
"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения", - посчитал Земан. Он добавил, что бесполезные ограничения следовало бы вовсе отменить.
В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь", напоминает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



82
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 03:24
"Меркель и Макрон уже поняли": Милош Земан посоветовал Украине смириться с российским Крымом
20 июня 2019, 17:39
Путин назвал ситуацию с журналистом Голуновым ненормальной
21 июня 2019, 03:24
В Европейском совете грозят не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
20 июня 2019, 20:54
"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее
21 июня 2019, 03:24
Филарет на "Миротворце"? Украинского раскольника "вписали" в базу врагов Незалежной
21 июня 2019, 00:09
Прямая линия: За что стыдно Владимиру Путину?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
16 июня 2019, 20:54
Засушить Крым не получилось - утонули сами
16 июня 2019, 21:12
Россия начала производство двигателей для Японии. На очереди Франция
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
20 июня 2019, 14:09
Зеленский подписал первый закон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.