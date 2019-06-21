"Меркель и Макрон уже поняли": Милош Земан посоветовал Украине смириться с российским Крымом

Об этом Земан говорил в эфире телеканала Barrandov. Обсуждая то, что Крым воссоединился с Россией, чешский лидер отметил: как Украине, так и другим странам нужно смириться с этим фактом.

Земан подчеркнул, что антироссийские санкции не смогли нанести серьёзный урон политике и экономике России. Во многом поэтому Макрон и Меркель поменяли свою риторику в отношении РФ.

"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения", - посчитал Земан. Он добавил, что бесполезные ограничения следовало бы вовсе отменить.

В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь", напоминает РИА Новости.