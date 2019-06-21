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"Меркель и Макрон уже поняли": Милош Земан посоветовал Украине смириться с российским Крымом
21 июня 2019, 03:24 • 82 • Политика
Президент Чехии Милош Земан посоветовал Украине смириться с утратой Крыма, вернувшегося в состав России. Он упомянул, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже, по сути, сделали это: "Они поняли, что санкции не действуют".
Об этом Земан говорил в эфире телеканала Barrandov. Обсуждая то, что Крым воссоединился с Россией, чешский лидер отметил: как Украине, так и другим странам нужно смириться с этим фактом.
Земан подчеркнул, что антироссийские санкции не смогли нанести серьёзный урон политике и экономике России. Во многом поэтому Макрон и Меркель поменяли свою риторику в отношении РФ.
"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьёзные изменения", - посчитал Земан. Он добавил, что бесполезные ограничения следовало бы вовсе отменить.
В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя, в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь", напоминает РИА Новости.
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