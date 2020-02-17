"Меркель - мать народа. А Зеленскому хочется "Оскара": Соловьёв дал президенту Украины персональный совет

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности обсудили ведущий и гости в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Воскресный вечер".

После того как политолог Александр Сосновский "расшифровал" для присутствующих в студии некоторые заявления лидера Незалежной, своё мнение о президенте Украины высказал Соловьёв.

"Меркель - мать народа. А Зеленский много говорит, но он не понимает, где он и где народ. Он никак своё место найти не может. Ему очень "Оскара" хочется и любви, - обратил внимание телеведущий. - Но он не может понять колоссальную ответственность".

А после журналист дал Зеленскому свой персональный совет, у кого ему стоит поучиться любви к своим людям, к украинцам.

"Если не хочется смотреть на наших политиков, пусть посмотрит на Ангелу Меркель, - пояснил свою мысль Соловьёв. - Пусть научится у неё любви к своему народу".