"Мэр, куда дел деньги для ремонта дорог?": В Питтсбурге огромный провал "засосал" автобус

Происшествие парализовало движение в центре города. На место были вызваны спасатели, однако на подъем и эвакуацию огромного автобуса потребовалось довольно много времени, поэтому вскоре в центре Питтсбурга образовались огромные пробки. Вытаскивали автобус из провала при помощи подъемного крана, пишут Fox News.

Скриншот: Twitter/@WTAE

По сообщению очевидцев, машина остановилась на красный сигнал светофора, и в этот момент под ней разверзся асфальт. К счастью, в салоне находилась в это время только одна женщина, которая получила незначительные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

На происшествие откликнулись жители города и пользователи Сети. Многих удивила правильная форма "воронки", в которую "засосало" заднюю часть автобуса.