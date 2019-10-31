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"Мэр, куда дел деньги для ремонта дорог?": В Питтсбурге огромный провал "засосал" автобус
31 октября 2019, 13:54 • 63 • В мире
Утром вторника, 29 октября, на одной из центральных улиц Питтсбурга образовался огромный прямоугольный провал, в который "засосало" большой автобус. "Мэр, куда дел деньги на ремонт дорог?" - интересуются в комментариях читатели.
Происшествие парализовало движение в центре города. На место были вызваны спасатели, однако на подъем и эвакуацию огромного автобуса потребовалось довольно много времени, поэтому вскоре в центре Питтсбурга образовались огромные пробки. Вытаскивали автобус из провала при помощи подъемного крана, пишут Fox News.
Скриншот: Twitter/@WTAE
По сообщению очевидцев, машина остановилась на красный сигнал светофора, и в этот момент под ней разверзся асфальт. К счастью, в салоне находилась в это время только одна женщина, которая получила незначительные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
На происшествие откликнулись жители города и пользователи Сети. Многих удивила правильная форма "воронки", в которую "засосало" заднюю часть автобуса.
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