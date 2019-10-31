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"Мэр, куда дел деньги для ремонта дорог?": В Питтсбурге огромный провал "засосал" автобус

31 октября 2019, 13:54  •  63 • В мире
Утром вторника, 29 октября, на одной из центральных улиц Питтсбурга образовался огромный прямоугольный провал, в который "засосало" большой автобус. "Мэр, куда дел деньги на ремонт дорог?" - интересуются в комментариях читатели.
Происшествие парализовало движение в центре города. На место были вызваны спасатели, однако на подъем и эвакуацию огромного автобуса потребовалось довольно много времени, поэтому вскоре в центре Питтсбурга образовались огромные пробки. Вытаскивали автобус из провала при помощи подъемного крана, пишут Fox News.
Скриншот: Twitter/@WTAE
По сообщению очевидцев, машина остановилась на красный сигнал светофора, и в этот момент под ней разверзся асфальт. К счастью, в салоне находилась в это время только одна женщина, которая получила незначительные травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
На происшествие откликнулись жители города и пользователи Сети. Многих удивила правильная форма "воронки", в которую "засосало" заднюю часть автобуса.
"Как-то это очень подозрительно - идеальный прямоугольник… А не ведет ли он к подземным тоннелям?" - поинтересовался Mytwelvecents.
"Это была прямоугольная заплатка. Здесь был прорыв теплотрассы, отремонтировали, но вода все подмыла. Дорогу залатали - и вот результат, провал", - пояснил Redjas.
"На этой улице постоянные проблемы то с теплотрассой, то с канализацией. Надо больше денег вкладывать в инфраструктуру", - добавил Strandedstranger.
"Нам срочно нужна федеральная инфраструктурная программа, нужны инвестиции. Только сначала пусть мэр Питтсбурга объяснит, как он пустил на ветер деньги, которые выделялись на ремонт", - потребовал Jyajya.
"То, что случилось, - это результат отвратительного технического обслуживания городских канализационных, водопроводных и водоотводных систем", - добавил Abraham.
"Позор! У Америки вся инфраструктура как в странах третьего мира", - возмутился HopingForGood.
"Один пассажир? Перед началом рабочего дня? Видно, общественный транспорт очень популярен у нас", - удивился 20yearA10guy.
"Наше либеральное население не встает раньше 10 утра", - рассмеялся в ответ Terry469.
"Внимание! Метро Питтсбурга приглашает первых пассажиров", - с иронией прокомментировал SchrodingersCat041.
"Было бы здорово, если бы наш ни на что не годный либеральный мэр перестал тратить деньги на велосипедные дорожки и всякие "парады гордости", а вместо этого починил инфраструктуру", - заявил Tacitus86.
"Пелоси уже сообщили о нападении на автобус? А на заднем сиденье была Хиллари? Кричала "еще водки"?" - поинтересовался Odie79.
"А Роза О'Доннелл сидела в автобусе и кричала "Это все Трамп, Трамп", - предположил TomSawyer80.
(Роза O'Доннелл - американская журналистка и телеведущая, ярая противница Дональда Трампа - ред.)
"Наши налоговые доллары идут в карман коррумпированным чиновникам", - заявил ZoraksRevenge.
"Держу пари, что деньги на ремонт дорог были потрачены на "праздничные бонусы" для помощников мэра, как они делают это в Атланте каждый год", - уверен MatrixHasYouNEO.
"Наверно, это случайность, что все произошло именно в том округе, где в свое время за Обаму проголосовали 110%", - иронизирует Dayton1515.

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