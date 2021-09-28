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"Меню" на девушек с русскими именами вызвало скандал в Испании

28 сентября 2021, 04:00  •  94 • В мире
Социальная реклама против проституции в Испании вызвала скандал. "Креативщики" из местной НКО разместили в ряде регионов баннеры-"меню" с именами русских девушек.
В Испании громкий скандал из-за социальной рекламы против проституции. Местная некоммерческая организация Nueva Vida разместила рекламу в виде "меню" на услуги ночных бабочек. При этом в списке были русские имена девушек.
Отмечается, что скандальные баннеры были размещены на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии.
Русскоязычная диаспора в Испании возмутилась этой рекламой и выразила негодование по этому поводу.
Посольство России уже отреагировало на скандал. В дипмиссии назвали баннеры "провокационными", пообещав связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, "которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей".
Дипломаты, передаёт "РИА Новости", намерены донести до испанской стороны недопустимость использования в работе столь неуместных методов. От испанцев требуют убрать плакаты и в дельнейшем не допускать таких выходок.

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