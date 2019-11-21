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"Меня в 90-х так не обманывали": Миллиардер Иванишвили показал, как работают швейцарские банки
21 ноября 2019, 00:09 • 107 • В мире
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили, лишившийся $140 млн из-за менеджера банка Credit Suisse, рассказал в интервью о своём суде со швейцарским финансовым учреждением. По его словам, он не мог предполагать, что будет обманут в западном банке так, как его не обманывали даже "в дикой, дикой России" в 1990-е годы.
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили находится на 365-м месте в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $4,9 млрд.
В интервью Bloomberg миллиардер заявил, что разочарован отношением к нему в швейцарском банке Credit Suisse, где он держал на своём счету около $800 млн и потерял из них $140 млн. Даже в 90-е годы, когда он занимался бизнесом "в дикой, дикой России", он не встречал ничего похожего на то, с чем столкнулся в Credit Suisse, заявил богач.
"Я не мог себе представить, что такой банк, как Credit Suisse, мог бы сделать что-то подобное", - посетовал Иванишвили. Как сообщает Bloomberg, на данный момент грузинский миллиардер всё ещё судится со швейцарским банком за возврат своих потерянных миллионов.
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