"Меня в 90-х так не обманывали": Миллиардер Иванишвили показал, как работают швейцарские банки

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили находится на 365-м месте в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $4,9 млрд.

В интервью Bloomberg миллиардер заявил, что разочарован отношением к нему в швейцарском банке Credit Suisse, где он держал на своём счету около $800 млн и потерял из них $140 млн. Даже в 90-е годы, когда он занимался бизнесом "в дикой, дикой России", он не встречал ничего похожего на то, с чем столкнулся в Credit Suisse, заявил богач.

"Я не мог себе представить, что такой банк, как Credit Suisse, мог бы сделать что-то подобное", - посетовал Иванишвили. Как сообщает Bloomberg, на данный момент грузинский миллиардер всё ещё судится со швейцарским банком за возврат своих потерянных миллионов.