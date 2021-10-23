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"Меня убил большой красивый самолёт": Чичерина вышла на протест в центре Донецка
23 октября 2021, 11:25 • 65 • Политика
Певица Юлия Чичерина вышла на акцию протеста вместе с жителями Донецка. Под окнами, вероятно, ещё спящих представителей ОБСЕ зазвучали строки песни, посвящённой погибшей от рук Киева маленькой девочки: "Меня убил большой красивый самолёт".
В эти минуты Чичерина вместе с дончанами протестует против "слепоты" сотрудников ОБСЕ, которые "не видят" ничего противоправного в похищении гражданина России, представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Напомним, что Киев уже несколько раз сорвал экстренное заседание подгруппы по безопасности в Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего в Telegram-канале МИД ЛНР. Он подчеркнул, что украинское руководство отказалось обсуждать вопрос освобождения Андрея Косяка.
Дейнего полагает, что своим поведением Киев только подтверждает собственную вину в похищении и незаконном удержании представителя ЛНР, пишет "Дни.ру".
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