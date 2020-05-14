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"Меня прям бесит": Кедми и Соловьёв обсудили позорную "перепись евреев" на Украине
14 мая 2020, 17:55 • 82 • Политика
В эфире "Соловьёв. Live" тележурналист Владимир Соловьёв вместе с бывшим главой израильской спецслужбы "Натив", военно-политическим аналитиком Яковом Кедми обсудили целый ряд событий, произошедших в мире. В том числе говорили о решении украинских властей организовать "перепись евреев". Соловьёв, задавая вопрос, признался: "Меня прям бесит".
"Написали письмо руководителю местной еврейской общины и сказали: пришлите нам всех, кто у вас есть среди жителей еврейской национальности - их адреса и контакты. Это необходимо в рамках борьбы с организованной преступностью. Есть даже скрин приказа национальной полиции Украины", - сказал Соловьёв в своей авторской программе на канале в YouTube.
Яков Кедми отметил, что подобное его не удивляет. Украина продолжает придерживаться "европейских ценностей", но в данном случае скатывается ко временам нацистской Германии.
"Они приобщаются к Европе. Это европейские ценности. Они знают, что самое главное, с чего начиналось приобщение Европы на Украине, - это "переписать всех жидов". А дальше уже, как получится. То есть порядок должен быть, они порядок наводят. Посчитать, что и где, и как-то расписаться… знать, что и где на Украине происходит, - это неважно. А вот евреев посчитать - это самое важное! - иронично отметил Кедми. - Так они понимают, что такое Европа. Я недавно видел эту даму с косой. Она тоже всё жаловалась: мы же, говорит Европа. Это она Европа? Нынешняя Украина деградирует по времени в ту старую Европу, которая и породила вот эту бандитскую пронацистскую Украину".
Добавим, подобная перепись, о которой говорили эксперты, по словам Соловьёва, стартовала в Ивано-Франковской области.
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