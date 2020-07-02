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"Меня просто бомбит": Малахов рассказал, как его против воли записали в оппозицию
02 июля 2020, 09:00 • 101 • Политика
Андрей Малахов прокомментировал появление на Пушкинской площади, где собрались противники поправок в Конституцию. "Меня просто бомбит. Стоило мне один раз в жизни пойти в театр, как тут же приписали к собравшимся на Пушкинской площади", - негодует телеведущий.
Телеведущего Андрея Малахова заметили среди противников поправок в Конституцию, собравшихся на Пушкинской площади в Москве. Журналист выпустил гневное видео, на котором открестился от оппозиционеров.
Малахов заявил, что его вписали в ряды противников изменений в Основной закон против его воли. Телеведущий пояснил, что просто проходил мимо Пушкинской площади и никакого отношения к протестующим не имеет.
Он подчеркнул, что является человеком вне политики. Однако отметил, что всё же сходил на голосование по поправкам в Конституцию и поддержал изменения в Основной закон.
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