"Меня просто бомбит": Малахов рассказал, как его против воли записали в оппозицию

Телеведущего Андрея Малахова заметили среди противников поправок в Конституцию, собравшихся на Пушкинской площади в Москве. Журналист выпустил гневное видео, на котором открестился от оппозиционеров.

Малахов заявил, что его вписали в ряды противников изменений в Основной закон против его воли. Телеведущий пояснил, что просто проходил мимо Пушкинской площади и никакого отношения к протестующим не имеет.

Друзья, меня просто бомбит. Стоило мне один раз в жизни пойти в театр, мобильный, по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова, как в результате тебя приписывают к собравшимся на Пушкинской площади, - сказал Малахов в видеообращении.

Он подчеркнул, что является человеком вне политики. Однако отметил, что всё же сходил на голосование по поправкам в Конституцию и поддержал изменения в Основной закон.