"Меня обложили": Батл Захаровой и Навального не состоится, и причина не в представителе МИД

Главным политическим событием Первомая должны были стать онлайн-дебаты представителя МИД Марии Захаровой и главного антикоррупционера страны Алексея Навального.

Однако только что стало известно, что батл не состоится: причину Мария Захарова озвучила Телеграм-каналу "Подъём". "Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения", - пояснила Захарова.

Она заявила, что смогла связаться с Навальным через его соратницу Любовь Соболь. При этом сам оппозиционер от дебатов не отказался, но выдвинул ряд условий - например, батл должен был пройти только в присутствии модератора - на эту посредническую роль планировалось пригласить Алексея Пивоварова.

Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова,

- констатировала Захарова.

Кроме того, Алексей Навальный хотел, чтобы обсуждения велись только вокруг одной темы и были ограничены по времени.

Представительница МИД подчеркнула, что это не первая её попытка выйти на открытый разговор с оппозицией, но всякий раз начинались какие-то "увиливания".

"Я не железная", - добавила она журналистам.

Напомним, на днях Мария Захарова дала интервью политическому журналисту Михаилу Зыгарю, после чего стала объектом длинного монолога Алексея Навального в прямом эфире. Оппозиционер многое наговорил про официального представителя МИД, та ответила вызовом на батл. Впрочем, не исключила, что он струсит.

Навальный ответил сразу же, объяснив, что проигнорировал бы Захарову "в обычной ситуации", но всё же согласился лично обсудить её интервью. При этом традиционно не удержался от оскорблений и назвал оппонентку "информационной обслугой", которая "позорит и страну, и МИД".