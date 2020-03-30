"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников

В своём Facebook он обратился к жителям Лос-Анджелеса, попросив передать его призыв властям.

"Пожалуйтесь на идиотов, которые закрыли пляжи, а заодно и велосипедные дорожки вдоль океана", — написал он и отметил, что его не послушают, потому что он не гражданин США.

По его словам, после того как закрыли велосипедные дорожки, "теперь и велосипедисты, и бегуны, и мамы-папы с колясками - все на узких подъездах к океану как селедки в бочке".

"Наверняка эти идиоты хотели как лучше, но получилось как всегда", — подчеркнул он.

По словам Борового, теперь соблюдать дистанцию не представляется возможным.

"У океана сильный ветер, солнце, йод, и это и защищает людей. Кажется, идиоты-чиновники этого не знают", — сказал он.

В свою очередь журналистка Юлия Витязева отметила, что либералы страдают "всегда и везде".

"Что делает либерал в любой непонятной ситуации? Ноет!" — написала она в своём Telegram.