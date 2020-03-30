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"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников

30 марта 2020, 00:35  •  94 • Политика
Бежавший в США депутат Константин Боровой пожаловался на американских чиновников. Он призвал местных жителей отреагировать. "Меня не послушают", - объяснил он. В свою очередь журналистка Юлия Витязева отметила, что либерал страдает "всегда и везде" и в любой ситуации "ноет".
В своём Facebook он обратился к жителям Лос-Анджелеса, попросив передать его призыв властям.
"Пожалуйтесь на идиотов, которые закрыли пляжи, а заодно и велосипедные дорожки вдоль океана", — написал он и отметил, что его не послушают, потому что он не гражданин США.
По его словам, после того как закрыли велосипедные дорожки, "теперь и велосипедисты, и бегуны, и мамы-папы с колясками - все на узких подъездах к океану как селедки в бочке".
"Наверняка эти идиоты хотели как лучше, но получилось как всегда", — подчеркнул он.
По словам Борового, теперь соблюдать дистанцию не представляется возможным.
"У океана сильный ветер, солнце, йод, и это и защищает людей. Кажется, идиоты-чиновники этого не знают", — сказал он.
В свою очередь журналистка Юлия Витязева отметила, что либералы страдают "всегда и везде".
"Что делает либерал в любой непонятной ситуации? Ноет!" — написала она в своём Telegram.
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