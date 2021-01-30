"Меня не пощадят": "Мамкины революционеры" после травли Слепакова обрушились на его детей

Продюсер, актёр, комик Семён Слепаков поделился на своей странице в Instagram скринами из личных сообщений. На них можно заметить, что в адрес как самого артиста, так и членов его семьи продолжают сыпаться угрозы и оскорбления.

Ранее Слепаков выложил в соцсети своё стихотворение, в котором заметил, что участники несанкционированных акций протеста пытаются подменить понятия добра и зла.

После этого сторонники блогера Алексея Навального в комментариях и директе излили на актёра целую волну критики, обвинений в "продажности" и проклятий.

Теперь начали поступать угрозы в адрес членов семьи артиста. Так, один из пользователей заявил, что "видел его детей в ТЦ", и пообещал в следующий раз нанести вред их здоровью.

Также Слепакову и его близким "пожелали" умереть от смертельных болезней. Комик с иронией заметил, что в "прекрасной России будущего", где будут править либералы, он будет "показательно висеть на площади".

Меня не пощадят, даже учитывая, что я и так к этому времени буду болен раком на последней стадии, - добавил актёр.

Ситуацию на своём канале в Telegram прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев. Он призвал пресечь данные угрозы жёстко и немедленно, тем более что закон это позволяет.