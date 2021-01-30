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"Меня не пощадят": "Мамкины революционеры" после травли Слепакова обрушились на его детей
30 января 2021, 21:50 • 127 • Политика
"Мамкины революционеры" после травли Семёна Слепакова обрушились на его детей. В адрес членов семьи комика посыпались прямые угрозы. Актёр с иронией заметил, что в "прекрасной России будущего", где будут править либералы, он будет "показательно висеть на площади": "Меня не пощадят".
Продюсер, актёр, комик Семён Слепаков поделился на своей странице в Instagram скринами из личных сообщений. На них можно заметить, что в адрес как самого артиста, так и членов его семьи продолжают сыпаться угрозы и оскорбления.
Ранее Слепаков выложил в соцсети своё стихотворение, в котором заметил, что участники несанкционированных акций протеста пытаются подменить понятия добра и зла.
После этого сторонники блогера Алексея Навального в комментариях и директе излили на актёра целую волну критики, обвинений в "продажности" и проклятий.
Теперь начали поступать угрозы в адрес членов семьи артиста. Так, один из пользователей заявил, что "видел его детей в ТЦ", и пообещал в следующий раз нанести вред их здоровью.
Также Слепакову и его близким "пожелали" умереть от смертельных болезней. Комик с иронией заметил, что в "прекрасной России будущего", где будут править либералы, он будет "показательно висеть на площади".
Ситуацию на своём канале в Telegram прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев. Он призвал пресечь данные угрозы жёстко и немедленно, тем более что закон это позволяет.
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