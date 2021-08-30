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"Меня не для этого арестовали": Бутина объяснила, как США "охотятся" за русскими
30 августа 2021, 10:40 • 89 • Политика
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил об "охоте", которую ведут США в третьих странах за русскими. Мария Бутина, которая оказалась одной из жертв этой "охоты", рассказала, как именно всё это происходит и как в Америке демонизируют образ русских, сочиняя из них образ "хладнокровных убийц".
Напомним, ранее в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал о том, что с 2008 года США "охотятся" на русских в третьих странах.
- заявил дипломат.
Число жертв этой охоты уже достигло 50 человек. Среди них дипломат назвал и Виктора Бута, из которого американцы сделали "оружейного барона", и Марию Бутину.
Напомним, девушка была арестована в США и осуждена в 2018 году за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Царьград ранее опубликовал интервью Марии Бутиной в рамках проекта Общества "Царьград" "Солдаты Империи". В нём девушка фактически подтверждает всё то, о чем говорит Лукьянцев.
По словам Бутиной, "против русских в США ещё больше используют технологию демонизации отдельного человека".
Против самой Бутиной, по её словам, "задействовали все стереотипы роковых кремлёвских женщин-шпионок", которые годами воспитывались кинематографом. А потому и поверить в него американскому обществу было легко. Про Марию даже фильм сняли под названием "Красный воробей".
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