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"Меня не для этого арестовали": Бутина объяснила, как США "охотятся" за русскими

30 августа 2021, 10:40  •  89 • Политика
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил об "охоте", которую ведут США в третьих странах за русскими. Мария Бутина, которая оказалась одной из жертв этой "охоты", рассказала, как именно всё это происходит и как в Америке демонизируют образ русских, сочиняя из них образ "хладнокровных убийц".
Напомним, ранее в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал о том, что с 2008 года США "охотятся" на русских в третьих странах.
Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей "охоте" за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединённых Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США,
- заявил дипломат.
Число жертв этой охоты уже достигло 50 человек. Среди них дипломат назвал и Виктора Бута, из которого американцы сделали "оружейного барона", и Марию Бутину.
Напомним, девушка была арестована в США и осуждена в 2018 году за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Царьград ранее опубликовал интервью Марии Бутиной в рамках проекта Общества "Царьград" "Солдаты Империи". В нём девушка фактически подтверждает всё то, о чем говорит Лукьянцев.
По словам Бутиной, "против русских в США ещё больше используют технологию демонизации отдельного человека".
Просто абстрактно ненавидеть сложно. И поэтому периодически американские спецслужбы подкидывают своим гражданам определённую цель, в которой концентрируют всё зло, - пояснила Мария принцип "охоты" США на русских. - Как, например, в случае с Виктором Бутом, которого специально прозвали "оружейным бароном" и даже фильм сняли, в котором показывали, что русские, они все такие хладнокровные убийцы. Абсолютно выдуманная история, которую специально подали таким образом, чтобы обычные американцы в лице Бута возненавидели русских.
Против самой Бутиной, по её словам, "задействовали все стереотипы роковых кремлёвских женщин-шпионок", которые годами воспитывались кинематографом. А потому и поверить в него американскому обществу было легко. Про Марию даже фильм сняли под названием "Красный воробей".
Это технология. Нужно было найти ведьму, которую будут жечь, - пояснила Бутина. - И поэтому, когда меня арестовали, я, увидев материалы своего совершенно бредового дела, задала своему адвокату единственный вопрос: "Подождите, как мы будем доказывать мою невиновность, когда доказательства не считаются?" Меня не для этого арестовали. Меня арестовали, чтобы бросить кость.

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