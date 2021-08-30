"Меня не для этого арестовали": Бутина объяснила, как США "охотятся" за русскими

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил об "охоте", которую ведут США в третьих странах за русскими. Мария Бутина, которая оказалась одной из жертв этой "охоты", рассказала, как именно всё это происходит и как в Америке демонизируют образ русских, сочиняя из них образ "хладнокровных убийц".

Напомним, ранее в интервью РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев рассказал о том, что с 2008 года США "охотятся" на русских в третьих странах.

Вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей "охоте" за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединённых Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США,

- заявил дипломат.

Число жертв этой охоты уже достигло 50 человек. Среди них дипломат назвал и Виктора Бута, из которого американцы сделали "оружейного барона", и Марию Бутину.

Напомним, девушка была арестована в США и осуждена в 2018 году за работу в качестве незарегистрированного иностранного агента. Царьград ранее опубликовал интервью Марии Бутиной в рамках проекта Общества "Царьград" "Солдаты Империи". В нём девушка фактически подтверждает всё то, о чем говорит Лукьянцев.

По словам Бутиной, "против русских в США ещё больше используют технологию демонизации отдельного человека".

Просто абстрактно ненавидеть сложно. И поэтому периодически американские спецслужбы подкидывают своим гражданам определённую цель, в которой концентрируют всё зло, - пояснила Мария принцип "охоты" США на русских. - Как, например, в случае с Виктором Бутом, которого специально прозвали "оружейным бароном" и даже фильм сняли, в котором показывали, что русские, они все такие хладнокровные убийцы. Абсолютно выдуманная история, которую специально подали таким образом, чтобы обычные американцы в лице Бута возненавидели русских.

Против самой Бутиной, по её словам, "задействовали все стереотипы роковых кремлёвских женщин-шпионок", которые годами воспитывались кинематографом. А потому и поверить в него американскому обществу было легко. Про Марию даже фильм сняли под названием "Красный воробей".